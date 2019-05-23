Почти половина россиян выступили за равные права для ЛГБТ

"Левада-центр" спросил россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, в итоге выяснилось, что в обществе наблюдается рост толерантности, пишет РБК.
Социологи спросили, что бы сделали респонденты, узнав о гомосексуальной ориентации кого-то из своих друзей. Лишь 23% никак не изменили бы свое отношение к этому человеку. 22% продолжили бы общение, "не желая слышать" ничего о пристрастиях друга или подруги, 18% стали бы общаться меньше. То есть большинство россиян (63%) готовы в той или иной степени примириться с гомосексуальностью знакомого. 31% респондентов полностью прекратили бы общение.
Ответы на вопрос о том, должны ли пользоваться ЛГБТ такими же правами, как и граждане традиционной сексуальной ориентации, разделились почти поровну – 47% выступили за и 43% против. Это самый высокий показатель поддержки равных прав для ЛГБТ за последние 14 лет исследований. В 2005 году за равные права выступал 51%.
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков связал это со снижением эффекта от кампании вокруг принятого в России в 2013 году закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В 2017 году ЕСПЧ признал документ дискриминационным.
Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении. Количество людей, у которых есть знакомые гомосексуалы, с 2016 года возросло с 6 до 8%. Среди них "нейтральное или положительное" отношение демонстрируют около 80% респондентов – заметно больше, чем в любой другой группе.
Наибольшую толерантность проявляют молодые люди до 25 лет (60% нейтральных и положительных ответов в категории до 25 лет против 33% среди пожилых), жители крупнейших городов (51% против 34% в селах), люди с высшим образованием (48% против 36% среди тех, кто его не имеет) и хорошим достатком (49% против 32% среди самых бедных).
Комментарии
давно пора разогнать этот Левада-центр... Опросит пару человек в МСК и делает выводы... Дальше МКАДа никогда не были...
Идиотский заголовок, что значит выступили за права? Может выступили за то, что пока эти "граждане" не митингуют и не лезут в жизнь других людей, то пускай что хотят то и делают, но без пафоса и демонстраций? В большей своей массе эта "цветная" прослойка общества вполне адекватные и уважаемые люди, а кучка "недолюбленных" это просто больные люди с нездоровым эго...
Что то не верится! У нас что почти половина страны 3,14?
полюбас в госдуре опрос проводили.
Нормальных людей сравнять с педерастами - это сильно... Кого в психушку-то?
туфта, у меня даже жена голубых ненавидит, а она добрая и ласковая...
правильно ненавидит, они же ей не дают.
23.05.2019 14:55
технарь
просто ваша жена глупа.
она знакома лично хоть с одним геем?
а как можно ненавидеть того, с кем ты ни разу не общался.
Вот интересно.
Большинство мужчин не против анального секса.
Но если та попа принадлежит женщине, то да
А если мужчине , то фуфуфу.
А какая разница -то?
23.05.2019 15:01
- гость -
Какое то идиотское сравнение...
Сегодня у ваты день откровения. Флаг СССР на медальку не поместили, так еще половина россиян оказывается толерантно относятся к геям. ))
И что ему теперь знакомить жену с геями для этого???!
- гость -
23.05.2019 14:55
технарь
просто ваша жена глупа.
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С чего им умными быть, колхозанам.
фублин, что за новости, амик, вашим журналистам интересна эта тема?
По комментариям, эта тема интересна многим судя по всему. Один предлагает знакомиться с геями, рекомендует хотя бы с одним, но я подразумеваю что у него их много. Может они и вылезут все сюда сейчас? Я не из них! я так проходил мимо
А опрос проводили не гей- параде ?
23.05.2019 15:01
- гость -
один имеет,другой дразнится,вот и вся разница.
А если серьёзно,как может нормального мужика возбудить мужская задница?
Вот женская попка!!!!Это супер!!!
23.05.2019 15:24
бродяга
Нас женщин, же возбуждают ваши заницы