Член Комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление руководителя военного комитета НАТО, призвавшего Россию вывести войска из Крыма, пишет "Взгляд".
Ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич призвал власти России вывести войска из Крыма, поскольку в Альянсе "не признают российскую принадлежность" полуострова.
"Политически мотивированный, недалекий и превысивший свои компетенции чиновник НАТО выдвигает предложения, которые могут быть расценены как угроза целостности России и международному праву", – сказал Клинцевич.
"Если бы это сказал бухгалтер крупной компании, и то было бы непонятно и непростительно. А это сказал чиновник, представляющий крупнейшую военно-политическую организацию", – подчеркнул сенатор, добавив, что там могут "попробовать забрать Крым".
С Клинцевичем солидарен его коллега Сергей Цеков, представляющий в Совфеде Крым.
"Крымчане живут в мире и спокойствии, а НАТО хотели бы дестабилизировать обстановку в Крыму. Им не нравится, как развивается Крым, но мы их радовать не будем", – сказал Цеков.
По его словам, в Крыму эффективно работают все воинские подразделения, обеспечивая полную защиту полуострова.
Комментарии
а если крымчане опять референдум замутят, но за выход, что там клинцевич запоёт?
Любой либераст скажет:нате,раз вы требуете.
еще пару тройку санкций и сам отвалится
15:38
Если бы, да кабы. У тебя в штанах были бы ...
У нас были референдумы, например в Чечне, что-то выходить никто не хочет, зато на вход очередь: Осетия, Абхазия, Луганск, Донецк, Приднестровье. Референдумы уже проведены в них, но пока думаем.
-гость- 16:14
в Австрии тоже референдум был, в 1938 году, перед аншлюсом
23.05.2019 16:14
- гость -
за бюджетным баблишком, осавивать его, ага?