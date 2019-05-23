Соловьеву пригрозили "надавать по щам" за оскорбление екатеринбуржцев

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева, который назвал выступающих против строительства храма жителей Екатеринбурга "наследниками бесов", пишет "Взгляд".
"Может быть, вы плохо помните, чем вообще прославился город Екатеринбург? А не задавали себе вопрос, где расстреляли Николая Романова и его семью? И вот этот город, в котором бесы до сих пор ходят и гуляют, этот город, разрушивший свой кафедральный храм и не восстановивший его, этот город проявил себя бесами снова. Наследники тех бесов устраивают и сейчас свой шабаш", – заявил ранее Соловьев.
"Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Я не спортсмен и не боец, я простой российский журналист. Но надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие. Выбирай формат встречи: на ринге, на татами, на чем угодно", – написал Гурьев на своем канале "Человек пельмень" на платформе "Яндекс. Дзен".
Конфликт начался после того, как 15 мая Соловьев в эфире "Вести FM" раскритиковал екатеринбургских активистов, выступающих против строительства собора Святой Екатерины. Журналист назвал митингующих "наследниками бесов", расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году.
Гурьев стал вторым человеком, публично осудившим слова Соловьева. Первым на них отреагировал екатеринбургский журналист и общественник Антон Дербенев, который объявил сбор средств на поездку в Москву, чтобы дать телеведущему "крепкого уральского леща".
В середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте парка. 16 мая президент России Владимир Путин призвал учитывать мнение местных жителей, предложив провести опрос. Строительство храма в Екатеринбурге было приостановлено.
Комментарии
интересно посмотреть старые видео соловья, когда он пел абсолютно противоположное нынешнему помёту
Но, москвичи: вы - город, зверски убивший двух царей и публично повесивший трехлетнего царенка...
Но, питерцы: вы - город, зверски убивший одного императора и обрекший на жуткую гибель еще двоих...
(c)
Маленький жирный Соловьев уже очень много лет ходит с охраной.
Однажды Шевчук попытался в ресторане наехать на одного мохнатого длинного педика румына, закончилось тем, что охрана педика выбила Шевчуку зубы.
Это же ждет тех, кто попытается дать леща жирному карлику.
"Соловей, соловей, пташечка,
Канареечка жалобно поет."
опять соловьиный помет - птица гадит не думая
хорошо что сейчас есть интернет, когда дедушку вынесут, думаю этому пропагандисту есть что предъявить, и озеро Комо ему не поможет
вообще-то Соловьев не называл Ебургцев бесами
краснодарец решил прославиться
.... по логике чувака из Краснодара если ты обвинил жителя некоего города в чем-то, ты обвинил в этом всех его жителей
Очень метко сказал Соловьёв.Поэтому некоторых и закорёжило.