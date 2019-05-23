Четверг, 23 Май, 14:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 71,84
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

"Добро, бро": развитие инфраструктуры добровольчества обсудят на Алтае

, ИА "Амител"
Эта тема станет основной для одного из направлений молодежного форума АТР
Фото: Пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Фото: Пресс-служба управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

Развитие добровольчества и социально-ориентированных некоммерческих организаций в России станет основной темой направления "Добро, бро" молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития".

"Добровольчество становится все более дифференцированным, множатся успешные практики, форматы работы. Необходимы своего рода волонтерские "хабы", чтобы аккумулировать, объединять и распространять лучшее. И над формированием такой инфраструктуры в ходе работы направления мы будем думать", – рассказала руководитель направления "Добро, бро", руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив, директор Центра развития инновационных команд и проектов "Креативный кластер" (г. Пятигорск) Елена Козак.

Участниками направления "Добро, бро" станут руководители добровольческих объединений со всей Сибири, представители региональных отделений Ассоциации волонтерских центров, руководители социально значимых проектов и социально-ориентированных НКО. Экспертами выступят председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ Артем Метелев; профессор, руководитель летних школ проекта "Кадры будущего для регионов" Агентства стратегических инициатив Сергей Тетерский; президент Национального центра добровольчества Галина Бодренкова; директор тренингового агентства "Новая жизнь" Алексей Арбузов и другие.

"Мастер-классы пройдут в форме фасилитационной сессии, на которой будет рассказано об основных вызовах, успешных практиках, потенциале и механизмах развития добровольчества и социально-ориентированных НКО; пройдут дискуссии по проблемам и поиску решений в работе волонтерских организаций и волонтеров; воркшопы, семинары и тренинги на различные актуальные темы", – говорят организаторы.

Напомним, молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития" пройдет в Алтайском крае 9-14 июня, его участниками станут порядка 1,5 тысячи человек. Работа форума включает 14 направлений.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: АТР-2019
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

23.05.2019 12:38
- гость -

а на фото почему-то не bro, а даже наоборот )))

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:50
Идет большая вода: уровень Катуни на Алтае за сутки поднялся на три метра 0
14:34
Почти половина россиян выступили за равные права для ЛГБТ 7
14:25
Более 150 повреждений выявили на теплосетях в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 0
14:12
Сбербанк стал владельцем НПЗ, 20% акций которого принадлежит однокурснику Путина 0
14:07
Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил 4
13:50
Правительству предложили потратить 44 млрд рублей на квантовые технологии 3
13:33
Туристов в Горном Алтае просят быть осторожнее во время паводка 0
13:21
Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию 9
13:14
Официальное расписание ЕГЭ-2019, нововведения и советы от "стобалльников" 0
13:01
СМИ: собаки съели останки пропавшего мужчины в Алтайском крае 5
12:48
Девушка-водитель сбила школьницу в Горно-Алтайске 8
12:34
Клинические рекомендации для лечения рака разработали в России 1
12:24
"Добро, бро": развитие инфраструктуры добровольчества обсудят на Алтае 1
12:13
Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты 11
12:03
Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты 0
11:48
Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме 1
11:33
Стоимость льготного проезда в транспорте могут увеличить в Алтайском крае 3
11:22
Шварценеггер анонсировал выход официального трейлера нового "Терминатора" 3
11:13
ЦБ готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов 5
11:02
Паводок в Алтайском крае: уровень воды в Катуни близится к критической отметке 4
10:49
Вернуть надбавки медработникам за вредные условия труда предложили в Госдуме 5
10:33
Концерт Басты в Барнауле перенесли из-за суда по "Карандин-Арене" 0
10:22
Алтайский шинный комбинат прекратил производство как юрлицо 2
10:11
Искать клад или пахать и сеять: что нельзя делать в Именины Земли 1
10:03
Учителей сельских школ предлагают освободить от взносов на капремонт 3
10:00
Бежим вместе: больше чем спортивное мероприятие от Сбербанка 0
09:48
Россию призвали покинуть Крым в ходе заседания глав генштабов НАТО 16
09:31
И приятно, и полезно: стартуют бесплатные тренировки под открытым небом 1
09:24
Наводнение в Горном Алтае: подмыты дороги, ограничен подъезд к селам 0
09:14
Большая тайна и молчаливая лояльность: как выбирают ректоров в АлтГУ и АГМУ 9
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 51
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 10
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 2
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 11
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 15
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 3
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 18
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 24
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 1
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 3
23:52
Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в России 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.