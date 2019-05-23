В конце мая начнется основная волна ЕГЭ. Рассказываем, в какие дни выпускники будут сдавать обязательные предметы и предметы по выбору, а также приводим советы "стобалльников" для успешной сдачи госэкзамена.
Официальное расписание ЕГЭ-2019
Согласно информации на официальном сайте ЕГЭ, основная волна ЕГЭ в 2019 году начнется в понедельник, 27 мая, а завершится в четверг, 13 июня.
Обязательные для всех экзамены (нужны для получения аттестата) школьники будут сдавать в среду, 29 мая (математика) и в понедельник, 3 июня (русский язык).
В остальные дни выпускники сдают предметы по выбору, которые понадобятся им для поступления в вуз:
- Географию и литературу – в понедельник, 27 мая.
- Историю и химию – в пятницу, 31 мая.
- Иностранные языки (письменно) и физику – в среду, 5 июня.
- Иностранные языки (устно) – в пятницу, 7 июня и в субботу, 8 июня.
- Обществознание – в понедельник, 10 июня.
- Биологию, информатику – в четверг, 13 июня.
С 17 июня начнутся резервные дни для сдачи этих предметов:
- 17 июня – география, литература.
- 18 июня – история, физика.
- 20 июня – биология, информатика и ИКТ, химия.
- 24 июня – математика.
- 26 июня – русский язык.
- 27 июня – иностранные языки (устно).
- 28 июня – обществознание, иностранные языки (письменно).
- 1 июля – резервный день по всем предметам.
В сентябре также пройдет дополнительный этап ЕГЭ. В это время экзамен могут пересдать те выпускники, которые получат результат ниже установленного минимального количества баллов по одному из обязательных учебных предметов.
- 3 сентября можно будет сдать русский язык.
- 6 сентября — математику.
- 20 сентября — математику и русский язык.
Нововведения ЕГЭ-2019
В 2019 году произошли некоторые изменения в процедуре сдачи Единого госэкзамена. Перечислим их:
- Выпускник может выбрать для сдачи экзамена либо базовую, либо профильную математику. Раньше школьники могли одновременно сдавать и базовую, и профильную. Если выпускник "провалит" профильную математику, он сможет сдать базовый уровень в резервные дни.
- Выпускник может сдать ЕГЭ по китайскому языку. Раньше для сдачи были доступны лишь английский, немецкий, французский и испанский.
- Задания ЕГЭ будут присылать в виде зашифрованных файлов по защищенным каналам связи. "Ключ" от шифра администрация школы получит непосредственно перед экзаменом.
Советы для сдачи ЕГЭ от тех, кто набрал 100 баллов по одному из предметов
Выпускники прошлых лет, которые смогли набрать за один из предметов на ЕГЭ максимальный результат (100 баллов), поделились советами, кому экзамен только предстоит.
Приводим самые популярные советы:
- тщательно выбирать пособия для подготовки к ЕГЭ;
- заранее разобраться в механизме проведения экзамена;
- не расстраиваться, если не удалось заниматься с репетитором, подготовиться самостоятельно тоже можно;
- научиться отвлекаться во время подготовки и находить время на свои увлечения и отдых;
- научиться справляться с волнением.
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