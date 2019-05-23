По факту ДТП возбуждено административное расследование / Фото: 04.мвд.рф
Девочка 14-ти лет пострадала в результате ДТП в Горно-Алтайске – авария произошла накануне вечером на проспекте Коммунистическом.
Как сообщили в республиканском МВД, 22 мая около 21:20 часов в районе дома № 12 по проспекту Коммунистическому 23-летняя местная жительница, управляя автомобилем Subaru Legacy В4, не уступила дорогу и допустила наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора.
"В результате ДТП ребенок с полученными травмами госпитализирован в Республиканскую детскую больницу. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", – добавляют в полиции.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Комментарии
А почему не АВТОЛЕДИ?))
Почему-то нигде не пишут мужчина-водитель... Так что редакция должна задуматься о своей "беспристрастности" к событиям и людям, вы же журналисты в конце концов.
сто раз читал "водитель мужчина такого то возраста", а здесь девушка, так и написали
Блин, зашел только тобы написать, "наконец то девушка водитель, а то все Автоледи" но опоздал, первый коммент меня опередил ( ( (
кто проверял что девушка?
автоледи любят субару
Горный жжет. Каждый день ДТП
Судя по первому фото девочка лбом об субу стукнулась.