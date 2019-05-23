Отдых на водоемах Республики Алтай в связи с прохождением второй волны паводка небезопасен, подчеркивают спасатели.
"Уважаемые жители Республики Алтай и гости нашего региона! Обращаем Ваше внимание на то, что в результате выпадения большого количества осадков и прохождения второй волны паводка, связанной с интенсивным таянием ледников в горах, на водоемах региона наблюдается значительное повышение уровня воды. В связи с этим необходимо соблюдать крайнюю осторожность, отдыхая, казалось бы, в знакомых местах", – говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Алтай.
Туристов убедительно просят учитывать риск осложнения паводковой обстановки и возможные нарушения транспортного сообщения.
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