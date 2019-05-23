Гидравлические испытания теплосетей по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле завершены – в ходе них выявлено 156 повреждений.
По словам директора Барнаульской теплосетевой компании (БТСК) Александра Гросса, первоочередная задача энергетиков – устранить повреждения, которые влияют на подачу горячей воды (22 – на внутриквартальных сетях, 26 – на магистральных). Работы планируют завершить в установленные сроки – до 6 июня. На некоторых участках запуск горячего водоснабжения возможен раньше.
По контуру ТЭЦ-2 гидравлические испытания пройдут с 17 по 26 июня, ремонт продлится с 27 июня по 10 июля. За этот период энергетики обследуют порядка 500 километров тепловых сетей.
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