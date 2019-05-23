Вторая волна паводка набирает силу в Горном Алтае — местами за сутки вода поднялась более, чем на три метра, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в регионе в связи с ростом уровней воды в реках состоялось внеочередное заседание комиссии по ЧС. О складывающейся гидрометеорологической обстановке доложил начальник регионального Гидрометцентра Валентин Декенов.
По данным на 08:00 23 мая продолжается повышение уровня воды на основных реках республики. На Катуни в районе Чемала уровень вод поднялся сразу на 303 сантиметра за сутки, в районе Тюнгура в верховьях Катуни – на 61 сантиметр за сутки.
Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков, наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Усть-Канском, Чойском, Онгудайском и Усть-Коксинском районах. О ситуации на местах проинформировали главы муниципалитетов.
О складывающейся ситуации постоянно информируют временно исполняющего главы региона Олега Хорохордина, который сегодня, 23 мая, находится в рабочей поездке в Турочакском районе.
По распоряжению Олега Хорохордина заместителем председателя комиссии по ЧС назначен вице-премьер правительства Григорий Пильтин, который находится сегодня в Онгудайском районе.
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