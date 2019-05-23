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Ученые рассказали о роли усов в борьбе с раком

, ИА "Амител"
Дерматолог отметил, что в новом исследовании специалисты работали с людьми, которые носят усы
Усы могут выполнять роль своеобразной защиты / Фото: kino-teatr.ru

Усы могут выполнять роль своеобразной защиты / Фото: kino-teatr.ru

Исследователи из Университета Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, которые носят усы толщиной не менее девяти миллиметров, риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе в 16 раз меньше, пишет "Российская газета" со ссылкой на Medicalxpress.

Дерматолог Дэниел Айрес заявил, что онкология может развиться из так называемого актинического кератоза, который представляет собой чешуйчатое пятно на коже.

Обычно заболевание возникает из-за долгого пребывания на солнце и проявляется вокруг губ, ушей, кожи головы, плеч у мужчин в возрасте 50-60 лет. Иногда кератоз перерождается в рак.

Наибольшую угрозу кератоз представляет для тонкой кожи губ, потому усы могут выполнять роль своеобразной защиты от этого заболевания и его последствий.

Дерматолог отметил, что в новом исследовании специалисты работали с людьми, которые носят усы с подросткового возраста или примерно с 20 лет.

"Не могу сказать, как ношение усов в более позднем возрасте защищает человека, но думаю, что они точно не повредят", – пояснил Айрес.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.05.2019 17:50
- гость -

для Сибири особенно актуально

0  0
23.05.2019 17:51
- гость -

может речь идет о верхней губе, а не нижней?

0  0
23.05.2019 17:59
- гость -

23.05.2019 17:51 Может. Но усы с верхней губы опускаются на нижнюю, а не вверх растут - в ноздри и вокруг носа))) К тому же нижняя губа обычно чуть выпирает, а не верхняя - в противном случае лицо выглядит смешным. Таким образом усы, которые торчат, прикрывают чуть выпирающую нижнюю губу (даже если усы небольшие, то все равно они служат неким карнизом), на которой как раз и открывается участок с тонкой кожей.

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