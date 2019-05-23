Зеленскому предложили уйти в отставку через два дня после инаугурации

На сайте президента Украины 22 мая появилась петиция об отставке нового главы государства Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая.
На данный момент петицию подписали 15,5 тыс. человек. Петиция должна за 90 дней набрать как минимум 25 тыс. подписей граждан, чтобы она была рассмотрена главой государства.
В тексте указывается, что "пользуясь отсутствием содержательных обещаний к народу", Зеленский начал "приписывать народной воле собственные прихоти", в связи с чем "складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе".
Автор также утверждает, что новый президент "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей", а лишь консолидировал протест украинцев.
"Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" – говорится в петиции.
В этот же день на сайте президента зарегистрировали еще одну петицию об отставке Зеленского. На этот раз автор потребовал отставки "в случае невыполнения им предвыборных обещаний" в течение полугода. Эту петицию на данный момент подписали 2,7 тыс. человек.
Комментарии
Не долго мучалась старушка)))
Если отфильтровать лахтинские айпишники, то наберётся не больше тысячи)))
скорее это петро алексеич, оставшись без работы, коротает время за сочинением петиций