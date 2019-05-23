Телеведущий Владимир Соловьев не будет участвовать в дуэли, предложенной ему краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым за оскорбление жителей Екатеринбурга, выступивших против строительства храма, сообщает RNS.

Ранее Кирилл Гурьев опубликовал на своем канале "Человек Пельмень" на платформе "Яндекс.Дзен" открытое письмо Соловьеву, в котором обвинил телеведущего в оскорблении народа из-за протестов против строительства храма на месте парка. "Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать", – написал Гурьев и предложил Соловьеву встретиться "на ринге, на татами, на чем угодно". "Надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие", – заявил журналист.

"Вы понимаете, что как только раз вы кому-нибудь говорите "да", у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться. Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут! Вспомните, как Лебедев один раз на передаче ударил Полонского! Он тут же получил судимость. Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступать", – сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что вызов на "дуэль" объясняется желанием прославиться.

"Это хорошо известная технология, когда очень хочется прославиться, тогда выбирается кто-то и в отношении него предпринимается весь набор этих действий. Видите, все наши СМИ с радостью эту тему подхватили, так что технология работает", – пояснил Соловьев.

"Этот человек себя называет "человек-пельмень". В следующий раз мне отвечать "человеку-колбаске", "человеку – бородинскому хлебушку", "человеку-торшеру"? Тортик "Наполеон" у нас в третьей палате... Бесноватые же всегда есть, но я с кем буду разбираться, с кастрюлькой, в которой варится пельмень? "Человек-пельмень" – ему нужна психиатрическая помощь", – заключил Соловьев.