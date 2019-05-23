Четверг, 23 Май, 16:59

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 71,84
Обь
173см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Новости

Соловьев отказался от дуэли за "екатеринбургских бесов" и напомнил о "судимости"

, ИА "Амител"
"Если хочется доказать свои бойцовские способности, пусть в ММА идет", – ответил Соловьев
Соловьев заявил, что вызов на 'дуэль' объясняется желанием прославиться / Фото: vipkassa.ru

Соловьев заявил, что вызов на "дуэль" объясняется желанием прославиться / Фото: vipkassa.ru

Телеведущий Владимир Соловьев не будет участвовать в дуэли, предложенной ему краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым за оскорбление жителей Екатеринбурга, выступивших против строительства храма, сообщает RNS.

Ранее Кирилл Гурьев опубликовал на своем канале "Человек Пельмень" на платформе "Яндекс.Дзен" открытое письмо Соловьеву, в котором обвинил телеведущего в оскорблении народа из-за протестов против строительства храма на месте парка. "Ты оскорбил не только екатеринбуржцев, назвав их бесами, но и все остальное уважающее себя общество. Ты позволяешь себе подобные высказывания на всю страну только лишь потому, что, как говорил твой единомышленник генерал Росгвардии Золотов, тебе никто никогда не давал крепко по заду. А пора бы уже это сделать", – написал Гурьев и предложил Соловьеву встретиться "на ринге, на татами, на чем угодно". "Надавать тебе по "щам" составит для меня большое удовольствие", – заявил журналист.

"Вы понимаете, что как только раз вы кому-нибудь говорите "да", у вас выстраивается очередь в сотни, если не в тысячи желающих прославиться. Мало того, как только вы кого-нибудь пальцем тронете, на вас в суд подадут! Вспомните, как Лебедев один раз на передаче ударил Полонского! Он тут же получил судимость. Если ему хочется доказать свои выдающиеся бойцовские способности, пусть в ММА идет выступать", – сказал Соловьев.

Он подчеркнул, что вызов на "дуэль" объясняется желанием прославиться.

"Это хорошо известная технология, когда очень хочется прославиться, тогда выбирается кто-то и в отношении него предпринимается весь набор этих действий. Видите, все наши СМИ с радостью эту тему подхватили, так что технология работает", – пояснил Соловьев.

"Этот человек себя называет "человек-пельмень". В следующий раз мне отвечать "человеку-колбаске", "человеку – бородинскому хлебушку", "человеку-торшеру"? Тортик "Наполеон" у нас в третьей палате... Бесноватые же всегда есть, но я с кем буду разбираться, с кастрюлькой, в которой варится пельмень? "Человек-пельмень" – ему нужна психиатрическая помощь", – заключил Соловьев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:48
Студенты АлтГУ к 46-летию университета провели серию флешмобов 1
16:33
Ученые рассказали о роли усов в борьбе с раком 0
16:22
Барнаул 23 мая накрыло градом 1
16:12
Мэрия Барнаула дала три часа на поиски перевозчика по скандальным маршрутам 2
16:03
Соловьев отказался от дуэли за "екатеринбургских бесов" и напомнил о "судимости" 0
15:53
Пожениться и улететь на море – не мечта, а подарок от магазина "Золотой Телец" 0
15:52
Перевозчиков на маршруты №32 и №54 ищут в Барнауле 3
15:34
Соловьеву пригрозили "надавать по щам" за оскорбление екатеринбуржцев 13
15:21
Новая серия отставок и назначений произошла в алтайском Минобрнауки 1
15:14
Режим повышенной готовности сняли в Барнауле из-за снижения пожарной опасности 0
15:03
"Попробуйте забрать": заявление НАТО по Крыму прокомментировали в Совфеде 5
14:50
Идет большая вода: уровень Катуни на Алтае за сутки поднялся на три метра 4
14:34
Почти половина россиян выступили за равные права для ЛГБТ 45
14:25
Более 150 повреждений выявили на теплосетях в Барнауле по контуру ТЭЦ-3 4
14:12
Сбербанк стал владельцем НПЗ, 20% акций которого принадлежит однокурснику Путина 0
14:07
Почему пересмотрели итоги Евровидения-2019 и кто в результате победил 5
13:50
Правительству предложили потратить 44 млрд рублей на квантовые технологии 4
13:33
Туристов в Горном Алтае просят быть осторожнее во время паводка 0
13:21
Пенсионный фонд предложили переделать в публичную компанию 10
13:14
Официальное расписание ЕГЭ-2019, нововведения и советы от "стобалльников" 0
13:01
СМИ: собаки съели останки пропавшего мужчины в Алтайском крае 6
12:48
Девушка-водитель сбила школьницу в Горно-Алтайске 8
12:34
Клинические рекомендации для лечения рака разработали в России 1
12:24
"Добро, бро": развитие инфраструктуры добровольчества обсудят на Алтае 1
12:13
Разницу между мужским и женским вождением выяснили эксперты 16
12:03
Володин пообещал до сентября принять решение о льготном НДС на ягоды и фрукты 0
11:48
Повышение цен на жизненно важные лекарства обсудят в Госдуме 2
11:33
Стоимость льготного проезда в транспорте могут увеличить в Алтайском крае 7
11:22
Шварценеггер анонсировал выход официального трейлера нового "Терминатора" 3
11:13
ЦБ готовит иски против разорившихся негосударственных пенсионных фондов 5
11:02
Паводок в Алтайском крае: уровень воды в Катуни близится к критической отметке 4
10:49
Вернуть надбавки медработникам за вредные условия труда предложили в Госдуме 7
10:33
Концерт Басты в Барнауле перенесли из-за суда по "Карандин-Арене" 0
10:22
Алтайский шинный комбинат прекратил производство как юрлицо 3
10:11
Искать клад или пахать и сеять: что нельзя делать в Именины Земли 1
10:03
Учителей сельских школ предлагают освободить от взносов на капремонт 3
10:00
Бежим вместе: больше чем спортивное мероприятие от Сбербанка 0
09:48
Россию призвали покинуть Крым в ходе заседания глав генштабов НАТО 19
09:31
И приятно, и полезно: стартуют бесплатные тренировки под открытым небом 1
09:24
Наводнение в Горном Алтае: подмыты дороги, ограничен подъезд к селам 0
09:14
Большая тайна и молчаливая лояльность: как выбирают ректоров в АлтГУ и АГМУ 9
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 54
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 10
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 4
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 11
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 15
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 3
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 22
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 24
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 1
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.