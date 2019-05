Песков ответил на запуск ток-шоу на BBC с "Путиным" в роли ведущего

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британского телеканала BBC запустить ток-шоу, ведущим которого станет анимированный Владимир Путин, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Про Путина много написано книг, нарисовано карикатур и создано кукол и шаржей. Президент не читал книг про себя и не смотрел на карикатуры. Он не хочет хоть в чем-то походить на них. Пусть эти карикатуры походят на него", – заявил Песков.

🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host — please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB