"Карандин-Арену" в Барнауле разрешено открыть по решению суда

Суд Индустриального района Барнаула в четверг, 23 мая, снял обеспечительные меры с ледового дворца "Карандин-Арена". Таким образом спортивный объект вновь может возобновить свою работу, сообщили порталу ИА "Амител" .
"Обеспечительные меры сняли. В определение написано, что подлежит немедленному исполнению", — рассказали в администрации ледовой арены.
Ранее сообщалось, что "Карандин-Арена" закрыта до 22 мая. Именно в этот день должно было состояться заседание суда по нарушениям, которые были выявлены при проверке спортивной арены прокуратурой Индустриального района совместно с МЧС РФ по Алтайскому краю. Между тем, 22 мая в Индустриальном районном суде заседание по иску прокуратуры к собственникам ледового дворца не состоялось. В итоге вынесение решения суда перенесено на 23 мая, администрация спорткомплекса обязалась предоставить в суд акт с устраненными нарушениями.
Одной из причин обеспечительных мер стало недостаточное количество датчиков противопожарной системы на арене Управляющий "Карандин-Арены" Максим Ничаев призвал не переживать и сообщил, что все недочеты уже устранены. Даже если суд не разрешит снять обеспечительные меры — они растопят лед на две недели раньше. Тем более что хоккейный сезон в Алтайском крае фактически завершился. К слову, лед на малой площадке уже растоплен.
Проверки были проведены после ЧП, случившегося 4 апреля, когда во время хоккейного матча с трибуны упал пятилетний мальчик из-за того, что на время ремонтных работ было убрано стеклянное ограждение. Мальчик получил травмы.
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