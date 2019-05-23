Петиция об отставке Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция об отставке Владимира Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения.
Петиция была опубликована на сайте в среду, 22 мая, спустя два дня после инаугурации.
Автор петиции требует от Зеленского "немедленной отставки с должности президента Украины". Он утверждает, что новый президент "на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей".
Отмечается, что Зеленский всего лишь консолидировал протест украинцев. Другими словами, выборы президента на Украине были протестными.
Согласно информации о ходе голосования за петицию, по состоянию на 16.30 мск свою подпись поставили 29,1 тыс. человек. Количество голосов, необходимое для рассмотрения петиции главой государства — 25 тысяч, которые необходимо было набрать за 90 дней. Напомним, необходимое условие было выполнено за сутки.
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