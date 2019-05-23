В квартире бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова были найдены наркотики, заявил следователь, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал следователь по особо важным делам при председателе СК Сергей Степанов в Басманном суде, где решается вопрос о продлении ареста Абызову, наркотическое вещество нашли при обыске в квартире. Какое именно вещество было найдено, не уточняется.
Позже адвокат Абызова Сергей Дрозда заявил, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи экс-министра Открытого правительства России.
"Наркотическое вещество было найдено в одном из помещений, которое принадлежит Абызову, это квартира его тещи", – сказал адвокат.
Позже теща Абызова заявила, что в квартире были найдены не наркотики, а "лечебное вещество".
Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Ранее суд арестовал экс-министра до 25 мая.
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