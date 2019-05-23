Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает пресс-служба лавры.
"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", – говорится в сообщении.
Уточняется, что нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, жизни потерпевшего ничего не угрожает: "Игумен Севастиан, находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа, нанеся ему ножом несколько ранений. Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает".
Как сообщает LifeShot, игумен Севастиан уже 40 лет живет в монастыре и известен там своим дерзким характером. А тут еще и хорошенько выпил вместе с охранником. Когда собутыльник ушел, пьяному Севастиану стало скучно и он решил поискать нового собеседника.
"И тут на глаза ему попался иеродиакон Поликарп. Севастиан захотел поучить его, как с мирянами общаться. Мол, Поликарп, не будь таким вредным, не приставай к людям, не допытывай их, когда принимаешь записки на упокоение. В итоге священники разругались в пух и прах. Севастиан ушел в свою келью, а вернулся уже с ножом и набросился на оппонента", – сообщает Telegram-канал.
Комментарии