Росстат отозвал последнюю статистику после критики Орешкина

Росстат отозвал ранее опубликованную статистику о промышленном производстве в январе-апреле 2019 года в связи с ошибкой, сообщает ведомство.
Ранее Росстат сообщил, что добыча природного газа в апреле текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, а промышленное производство в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении. "Здесь будем ждать только объяснение от Росстата, возможно, будут какие-то корректировки", — прокомментировал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин резкий рост добычи газа, на который обратили внимание СМИ.
"Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в связи со сложившейся ситуацией проводится служебное расследование, а причины возникновения ситуации будут устранены.
Ранее Орешкин заявил, что министерство ждет разъяснений Росстата в связи с данными о резком росте добычи природного газа.
"Здесь, конечно, надо работать над тем, чтобы качество статистики улучшать, чтобы вот таких... конечно же не было", — добавил Орешкин.
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