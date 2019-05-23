Открытый конкурс на право осуществления перевозок по автобусным маршрутам №32 и №54 объявлен в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Заявки на участие в открытом конкурсе с приложением документов принимаются с 24 мая по 21 июня ежедневно с 08:00 до 17:00 (пятница до 16:00), кроме выходных дней по адресу: улице Короленко, 58, кабинет 12.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 24 июня в 16:00. Рассмотрение заявок комиссией по проведению конкурса продлится с 24 июня по 3 июля. Подведение результатов намечено на 3 июля.
Телефон для справок: (3852) 37-16-18 (секретарь комиссии).
Комментарии
Объявлен конкурс для компаний, желающих вывести свой транспорт на маршруты № 32 и № 54. А дальше-то что!? Для какой цели он проводится? Это стандартная процедура, призванная создать "здоровые" условия конкуренции на рынке пассажироперевозок или с нынешними перевозчиками что-то не так? Amic, вы как-то более полно освещайте новости, что-ли! Новость "пустая" получилась. Меня данный вопрос, как пользователя автобусами маршрута № 32, интересует. И, лично для себя, я из неё ничего, по сути, не почерпнул.
а какая сумма должна лежать в конверте?
А меня, как пользователя маршрута 32, интересует. Но я из этой новости ничего для себя не прояснила.