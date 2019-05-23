Администрация города Барнаула 23 мая организовала новый конкурс на осуществление перевозок по маршрутам №33, 77, 121. Уже несколько месяцев два перевозчика не могут поделить эти маршруты и отстаивают свои интересы.

Как сообщается на сайте мэрии, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула информирует о приеме уведомлений о согласии получить без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула №33, 77, 121 по нерегулируемым тарифам и карты соответствующих маршрутов.

Уведомления с приложением документов, подтверждающих соответствие условиям привлечения перевозчика к выполнению регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса, принимаются 23 мая с 15:00 до 18:00.

Уведомления предоставляются в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по адресу: 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 58. Рассмотрение уведомлений осуществляется 23 мая с 18:00 до 19:00. Осмотр транспортных средств, предлагаемых заявителем для осуществления регулярных перевозок, осуществляется 23 мая с 20:00 до 22:00.

Сообщение о начале конкурса появилось за 10 минут до начала срока приема документов. Фактически повторяется ситуация марта этого года, когда на маршрутах №33, 77, 121 сменился перевозчик. Им стала компания Юрия Матусовича из Бийска "Транс-Лайн". Причем одновременно с этим ему пришлось снять все автобусы с бийского маршрута №55, что привело к проблемам в наукограде. В дело вмешалась местная администрация, которая грозила применить к перевозчику штрафные санкции. До этого же по барнаульским маршрутам №33, 77, 121 возила людей много лет компания "АГАС-Транс". Однако в ноябре прошлого года по итогам конкурса победила компания "Транс-Лайн".

"АГАС-Транс" оспаривала это решение в суде и УФАС. В итоге в феврале управление встало на сторону "АГАС-Транса" и аннулировала результаты конкурса, но мэрия подала на это решение апелляцию. В середине марта Арбитражный суд приостановил действие результатов конкурса и свидетельств на маршруты, которые успели выдать "Транс-Лайну". 22 марта мэрия Барнаула в срочном порядке объявила новый аукцион на перевозку по трем маршрутам на некоторое время, пока идут судебные разбирательства. Документы принимались с 11:00 до 11:30. В этот же день комиссия посмотрела автопарк обоих перевозчиков, с перевесом всего в несколько десятых баллов победу одержал "Транс-Лайн".

Заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергей Щукин сообщил, что конкурсные процедуры на право осуществления перевозок по маршрутам №33, 77, 121 начались в четвертом квартале 2018 года. В связи с тем, что компания "АГАС-Транс" не согласилась с итогами конкурса, были процедуры обжалования. По предписанию антимонопольной службы результаты конкурса аннулированы.

При этом тогда "Транс-Лайн" работал в неполном штате. Из необходимых 49 маршруток на линию выходили только 41. Перевозчик, который, к слову, из Бийска, на тот период времени не закончил формировать штат и подбор водителей, но обещал закончить эту работу уже в ближайшее время.