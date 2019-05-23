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Студенты АлтГУ к 46-летию университета провели серию флешмобов

, ИА "Амител"
Окна общежития зажглись в виде гигантских цифр 4 и 6, а также была составлена живая композиция

25 мая 2019 года опорный Алтайский государственный университет отмечает 46-летие со дня основания. В преддверии праздника студенты АлтГУ провели серию флешмобов, посвященных этой дате.

В ночь на 22 мая на фасадах высотных корпусов нового студенческого жилого комплекса "Универ-Сити", расположенного по ул. Червонной, 5, зажглись гигантские цифры 4 и 6. Идея флешмоба родилась в управлении информации и медиакоммуникаций АлтГУ еще в прошлом году, когда университет отмечал 45-летний юбилей. Тогда впервые окна еще не заселенного общежития загорелись в виде цифр 4 и 5. В 2019 году акцию решили повторить при поддержке администрации студенческого городка и самих жильцов общежития – студентов разных факультетов вуза.

Около 23:00 темные окна двух жилых корпусов общежития зажглись в определенном порядке, словно на гигантском экране изобразив число 46. На стене 16-этажного корпуса из включенных окон студенты "выложили" цифру 4, а на соседнем 14-этажном корпусе – цифру 6. Так и получилось праздничное для АлтГУ число – 46. Именно столько лет на этой неделе исполняется опорному вузу Алтайского края.

"Зажжение праздничных для университета цифр на жилых корпусах "Универ-Сити" становится доброй традицией. В прошлом году мы впервые провели подобную акцию, которая была организована за несколько дней до официального открытия студенческого комплекса и в преддверии 45-летия вуза. Акция вызвала восторг не только у студентов, принимавших в ней участие, но и была положительно встречена всем коллективом университета, а также произвела большое впечатление на жильцов ближайших домов, которые выходили на балконы, фотографировали зажженные цифры и даже аплодировали. В этом году задачу усложнило то, что оба высотных корпуса уже заселены, и поэтому к проведению акции нам пришлось привлечь большее количество людей. Надо было не только включить определенные окна, но и выключить остальные, в жилых комнатах, на кухнях, в коридорах. Благодаря сноровке, чату в "Ватсапе" под названием "Операция "Свет в окне", организаторским способностям директора студенческого городка Антона Анатольевича Целевича, поддержке сотрудников общежития, дружной команде студенческой администрации все получилось на пятерку. Вернее на шестерку, ведь именно эту цифру ребята впервые составили из горящих окон. Народ шутил, что до 99-летия АлтГУ площади хватит, а потом надо строить новое общежитие!" – рассказала один из организаторов флешмоба, редактор газеты "За науку" Наталья Теплякова.

Во флешмобе активное участие приняла молодежь: ребята практически со всех факультетов АлтГУ, в том числе и иностранные студенты – всего более 50 человек, не считая проживающих в двух корпусах "Универ-Сити".

По итогам флешмоба управление информации и медиакоммуникаций подготовило небольшой видеоролик о прошедшем мероприятии, который можно посмотреть на сайте АлтГУ.

А днем 22 мая на территории студенческого жилого комплекса был организован еще один флешмоб: студенты составили живую композицию – длинный "триколор" на их руках символизировал единицу, а зонтики образовали слово "год". Акция приурочена к году ввода новейшего университетского общежития в эксплуатацию.

Напомним, что 24 мая 2018 года состоялось торжественное открытие Студенческого жилого комплекса АлтГУ. По решению Лиги студентов и администрации университета кампус получил собственное имя – "Универ-сити". Комплекс построен в рекордные сроки: от подготовки проекта до ввода в эксплуатацию современных 14-и 16-этажных зданий прошло всего три года.

"Открытие нового современного жилого комплекса стало большим праздником для всех студентов и преподавателей университета. Наши новые высотки уже прозвали небоскребами, они стали украшением всего квартала и по праву считаются самыми высокими общежитиями в городе! По уровню комфорта и обеспеченности необходимой техникой это самое крутое общежитие в Барнауле", – говорят студенты, проживающие в "Универ-Сити".

Активное участие во флэшмобе приняли сами студенты вуза. Собрались ребята со всех факультетов АлтГУ – всего около 50 человек. Длина триколора в форме единицы составила 42 метра, а вес — около 200 кг. Держали его 30 парней, а 38 девушек с зонтиками образовали слово "год". Держа флаг России и зонты, студенты дружно скандировали: "С днем рождения, "Универ-сити"!"

Несколько раз, по просьбе Антона Целевича, директора студенческого городка, перестраивали живую композицию и маршировали по площадке около общежития.

Прошедший год студенты оценивают позитивно, ведь новое общежитие – это, прежде всего, зона комфортного проживания и спокойной подготовки для занятий.

Студенческие мероприятия, посвященные 46-летию Алтайского государственного университета, на этом не закончились: завтра, 24 мая 2019 года, в 17.00 в Университетском дворике АлтГУ (пр-т Ленина, 61) состоится праздничный концерт, посвященный 46-летию Алтайского госуниверситета "Планета Университет". Затем в 18.00 начнется фестиваль музыкальных групп "Весеннее рАГУ", куда смогут прийти все желающие. Живая музыка в исполнении вокально-инструментальных ансамблей вузов Барнаула наполнит праздником майский вечер в конце рабочей недели.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.05.2019 16:53
Союзбек

Классно! Молодцы ребята! АлтГУ это реально круто!

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