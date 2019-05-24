Тест: проверь, насколько хорошо ты понимаешь славянские языки

24 мая отмечается День славянской письменности, который неразрывно связан с личностями Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Братья известны как составители славянской азбуки. Они перевели Евангелия и Псалтырь с греческого на славянский язык, чем способствовали введению и распространению славянского богослужения. Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное влияние на культуру славянских государств, таких как Болгария, Сербия, Чехия, Хорватия, Россия.
Сегодня на славянских языках говорит более 400 млн человек в ряде стран Центральной и Восточной Европы, а также в Северной Азии. Все славянские языки близки друг к другу, поэтому братья-славяне понимают многие слова из "родственных" языков.
Ответьте на вопросы нашего теста, и вы узнаете, насколько хорошо понимаете славянские языки вы.
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