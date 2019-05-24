Врачи-офтальмологи клиники микрохирургии глаза "Евростиль" приняли участие в межрегиональной научно-практической конференции. Конференция "Актуальные вопросы офтальмологии "Сибирские горизонты" была посвящена 85-летию офтальмологической службы Алтайского края. Мероприятие проходило 16 и 17 мая 2019 года в городе Белокурихе.
Детский врач-офтальмолог Родион Нестеренко представил свой доклад на тему "Кастомизированная ортокератология: возможности и показания". Он рассказал о современных методах коррекции близорукости у детей, применяемых в клинике "Евростиль". Среди основных – ортокератология и кастомизированная ортокератология.
Ортокератологические (ночные) линзы не требуют ношения днем, при этом мягко восстанавливают остроту зрения ночью. Коррекция зрения происходит за счет распределения влаги и уплощения роговицы. Кастомизированная ортокератология позволяет сконструировать максимально индивидуальные линзы, используя специальные офтальмологические аппараты и статистический анализ данных. Такие линзы учитывают все особенности пациента.
Участие в таких конференциях позволяет врачам обмениваться опытом с лучшими специалистами Сибири, всегда быть в курсе современных технологий и достижений в области офтальмологии.
"ЕВРОСТИЛЬ"
Клиника микрохирургии глаза:
ул. Молодежная, 3Б
Тел. (3852) 669-669, 66-99-66
Сайт
Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
суббота: с 9:00 до 16:00
воскресенье: выходной
Оптики:
пр. Строителей, 9, тел. (3852) 24-71-44
пр. Красноармейский, 58, ТЦ "Первомайский", тел. (3852) 22-61-34
Мы в социальных сетях:
Инстаграм
Группа "ВКонтакте"
"Одноклассники"
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Комментарии