Житель Калманского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в убийстве односельчанина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Преступление было совершено в январе этого года. "Ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков житель села Калманка в ходе распития алкогольных напитков приревновал свою жену к 41-летнему односельчанину, после чего нанес ему множественные удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", – уточняют в СКР.
Во время следствия мужчина свою вину в содеянном признал частично, выдвинув версию о нападении на него потерпевшего и самозащите. Но следствие заявляет о доказательствах, которые говорят о совершении умышленного преступления.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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