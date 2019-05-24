25 мая 2019 года в ТРЦ "Пионер" пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс детского дошкольного творчества "Чудо-детки". Это уникальный проект для артистичных, талантливых и самых-самых ярких детей от 2,5 до __ лет по всей России, организованный ООО "Достояние Сибири".
Конкурс состоится в четырех номинациях:
– хореография;
– вокал;
– художественное слово;
– театральное творчество.
Ваш ребенок – восходящая звезда танцев, талантливый певец или настоящий артист? Тогда этот конкурс точно откроет ему дорогу на большую сцену!
Подарите своему малышу радость первого звездного успеха! Ведь так важно выявить и начать развивать таланты ребенка с самого раннего возраста. Кто знает, может уже совсем скоро его имя будет на всех телеканалах и в газетных заголовках.
Что же ждет всех участников, кроме славы и первого сценического опыта? Конечно же, замечательные призы от партнеров и спонсоров, а также почетные дипломы и кубки для победителей и призеров.
Помимо конкурсных номеров вы увидите и показательные выступления. Каратэ, эстетическая гимнастика, са-фи-дансе – интригует, правда? Приходите вдохновляться и восторгаться юными сибирскими талантами!
Если у вас остались вопросы, вы хотите подробнее узнать о направлениях и номинациях или уже готовы зарегистрировать своего ребенка на этот замечательный конкурс, то ждем вас в группе в соцсети "ВКонтакте".
Также всю информацию можно получить по телефонам: 8 (913) 001-83-48 и 8 (913) 916-61-35.
И, конечно, приходите 25 мая на грандиозное детское шоу, где всех маленьких жемчужинок конкурса можно будет увидеть на сцене. В этот день на 4 этаже ТРЦ "Пионер" будет насыщенная программа. Начало в 10:00.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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