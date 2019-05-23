Бизнесмен из Бийска предстанет перед судом по обвинению в незаконном использовании чужого торгового знака и покушении на дачу взятки, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По версии правоохранителей, в период с 2014 по 2019 год предприниматель, не имея разрешения правообладателей на использование товарных знаков Adidas, Reebok и NIKE, реализовывал неограниченному кругу лиц контрафактные предметы одежды и обуви.
Более того, когда в феврале этого года полиция проводила осмотр помещений принадлежащего мужчине магазина, он попытался дать взятку оперуполномоченному в размере 20 тысяч рублей за укрывательство преступных действий.
Сотрудник полиции отказался от денег. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
преступление века!!!!!
что за траля на одного человека????
не сам же он эти костюмы шил? вопросы к производителю
Против китайцев,изготовивших,контрафакт, слабо возбудить уголовное дело?