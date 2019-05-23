Запрет на стоянку автомобилей установят в Барнауле на участке улицы Партизанской, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что 11 июня по нечетной стороне Партизанской на участке от проспекта Ленина до здания №69 будут установлены соответствующие дорожные знаки.
Данная мера призвана обеспечить пропускную способность улицы Партизанской и работу техники, обслуживающей автомобильные дороги.
Комментарии
А на благо автомобилистов вообще мэрия что то делает? Или только парковки везде запрещает бесконечно?