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Почему горожане "жадничают", продавая застройщикам предназначенные под снос дома

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Во сколько в Барнауле оценивают квадратный метр ветхого дома
Переселенцы боятся оказаться на улице / Фото: Андрей Луковский

Переселенцы боятся оказаться на улице / Фото: Андрей Луковский

Конфликт интересов застройщиков, которые хотят приобрести участок, и владельцев ветхого жилья вошел в легенды. Одни хотят дешевле купить, другие – дороже продать. И каждая сторона обвиняет другую в "непомерной жадности". Эта проблема обсуждалась во время круглого стола "Город в городе", посвященном застройке Барнаула.

"Непереселенцы"

Директор компании "Барнаулкапстрой" Александр Канаков сообщил, что с 2015 года не может до конца расселить шесть домов в районе улицы Советской Армии.

"С 2015 года мы занимаемся этой проблемой. Из шести аварийных домов мы расселили три. В одном из них находится "Почта России", которая переезжать отказывается. Постоянно возникают переселенцы, которые блокируют идею застроенных территорий."

По мнению застройщика, если расселение из аварийного жилья регламентируется законодательством, то в решении вопроса по ветхим домам наблюдаются пробелы – в этом случае людей не заставить съехать, с ними приходится торговаться.

Денег мало?

Заместитель главы города по строительству и земельным отношениям Сергей Демин подчеркнул, что выкупаемое жилье у собственников оценивается адекватно и назвал сумму – 40 000 рублей за квадратный метр. Также он добавил, что судебная оценка, назначаемая собственниками, зачастую ниже, чем оценка, которая была сделана комитетом ЖКХ.

Неожиданно сторону собственников ветхого жилья принял председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин, который заявил, что оцениваются квадратные метры нормально, но денег людям все-таки не хватает на нормальное жилье:

"Если он жил в восьми метрах, а по нормативу надо приобрести тридцать шесть, ему не хватит компенсации. Оценивается ветхое жилье нормально, но денег не хватает".

Много хочешь, мало получишь

Директор агентства "Проспект-недвижимость" Евгений Ракин считает, что собственники ветхого жилья просто пытаются как можно больше получить за свою недвижимость. При этом, по его словам, переселенцев можно разделить на несколько категорий: первым предлагают миллион, они берут и спокойно уходят. Вторые говорят, что хотят два миллиона, и у кого-то в итоге получается получить полтора, а у кого-то – нет. Третьи начинают торговаться с застройщиком насчет новой квартиры.

"У людей последний шанс из своего ветхого жилья что-то получить. Но ситуации бывают разные: молодая мать с двумя несовершеннолетними детьми пытается извлечь выгоду, чтобы решить жилищный вопрос. Другой человек вообще не живет в ветхой квартире и тоже пытается ставить условия застройщикам. У кого-то это жизненная необходимость, а кто-то хочет обогатиться", – объясняет Евгений Ракин.

Также специалист по недвижимости привел пример, когда собственник жилья долгое время настаивал на "своей цене". В итоге застройщик скупил все, кроме маленького участка, человек остался "в тени забора" и ничего не получил.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

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