За четыре месяца 2019 года жители Алтайского края оштрафованы на 235 585 700 рублей за нарушение правил дорожного движения. Такую цифру назвали в главном управлении МВД по Алтайскому краю.
Этой суммы с лихвой хватило бы оплатить ремонт проспекта Ленина в Барнауле. Напомним, в бюджете Барнаула на масштабную реконструкцию проспекта в 2019 году запланировано 180 млн рублей.
В ГУ МВД сообщили, что всего с января по апрель на жителей региона наложено 269 564 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Причем 63% нарушений были зарегистрированы камерами автоматической фиксации.
На данный момент жители региона уже выплатили более 86 млн рублей штрафов.
Комментарии
Только есть маленький секрет, бабульки то в карман владельцев камер капают, а не в казну.