Вспомнить всех пропавших детей и не допустить новых трагедий приглашает Алтайское отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". 25 мая 2019 года, в Международный день пропавших детей, в Барнауле пройдет мероприятие, которое призвано привлечь внимание людей к этой проблеме. В этот день на площади Мира выступят детские коллективы, а вечером здесь же зажгут свечи в память о всех не вернувшихся.
"25 мая — Международный день пропавших детей. Это день бесконечной надежды на то, что однажды каждый пропавший ребёнок найдёт дорогу домой. Главная задача этого дня — привлечение внимания общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, незащищённости детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации. По статистике ежегодно в России пропадают тысячи детей. Это ужасающая, не поддающаяся спокойному восприятию цифра. Некоторых из них, к сожалению, найдут погибшими, а некоторые так и не будут найдены. Ежегодно наш отряд проводит акцию, приуроченную к этому дню, чтобы снова напомнить обществу об этом, а также ознакомить с правилами безопасности, чтобы не допустить новых трагических историй", — рассказали в отряде.
Акция начнется в 16-00 25 мая на площади Мира (г. Барнаул, ул. Г. Исакова 230). Волонтеры отряда расскажут об основных правилах безопасности для взрослых и детей, раздадут памятки и рекомендации по детской безопасности. Здесь же будет устроена инсталляция, посвящённая пропавшим детям.
И каждый участник сможет задать все интересующие вопросы поисковикам "Лизы Алерт". Ну и конечно, перед зрителями выступят детские творческие коллективы, пройдут разные конкурсы. Для детей будет обустроена игровая площадка и аквагрим. По окончании концертной программы состоится традиционное зажжение свечей, которые символически осветят дорогу домой всем пропавшим детям.
Комментарии
Маячок вешать незаметный надо.