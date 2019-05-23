×åòâåðã, 23 Ìàé, 23:04

Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ
Ðåêëàìà íà ñàéòå

Îïðîñû

Â Àëòàéñêîì êðàå õîòÿò ðàçðåøèòü ïðîäàæó àëêîãîëÿ â ìàãàçèíàõ äî 23 ÷àñîâ. Êàê âû ê ýòîìó îòíîñèòåñü?

Ñïåöïðîåêòû

ÖÁ ÐÔ
$ 64,49
ˆ 71,84
Îáü
173ñì -16

Ïðÿìîé ýôèð

Ñëóøàòü ðàäèîñòàíöèè Áàðíàóëà
Ãëàâíîå Ïàâîäîê-2019Îïðåññîâêà-2019ÀÒÐ-2019
Íîâîñòè

Íàçâàíî ÷èñëî òðóïîâ çà âîñåìü ñåçîíîâ "Èãðû ïðåñòîëîâ"

, ÈÀ "Àìèòåë"
Ëèäåðîì ñðåäè óáèéö ñåðèàëà ïðèçíàëè äðàêîíà, íà êîòîðîì ëåòàëà Äåéåíåðèñ
Ñàìûì ñìåðòîíîñíûì ñðàæåíèåì ïðèçíàíà áèòâà çà Âèíòåðôåëë / Ôîòî: sova.ponominalu.ru

Ñàìûì ñìåðòîíîñíûì ñðàæåíèåì ïðèçíàíà áèòâà çà Âèíòåðôåëë / Ôîòî: sova.ponominalu.ru

Îïóáëèêîâàíû ïîëíûå äàííûå î ïîãèáøèõ â ñåðèàëå "Èãðà ïðåñòîëîâ", â êîòîðîì ëèäåðîì ïî ÷èñëó óáèòûõ ñòàë çàêëþ÷èòåëüíûé ñåçîí – íàñ÷èòàëè 4548 óìåðøèõ èç 6887 óìåðøèõ çà âåñü ñåðèàë, ñîîáùàåò òåëåêàíàë "360" ñî ññûëêîé íà The Washington Post.

Â êîíöå ïåðâîãî ñåçîíà îáåçãëàâèëè Ýääàðäà Ñòàðêà. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî îí ïîäâåðæåí ðèñêó ìåíüøå âñåõ, íî âûæèòü ãëàâå äîìà Ñòàðêîâ íå óäàëîñü. Êñòàòè, â íà÷àëå "Èãðû ïðåñòîëîâ" óìåðëè ëèøü 59 ïåðñîíàæåé.

Âòîðîé ñåçîí, â êîòîðîì ïîêàçàëè ïåðâîå ìàñøòàáíîå ñðàæåíèå – áèòâó íà ×åðíîâîäíîé, – îçíàìåíîâàëñÿ ñìåðòüþ 130 ãåðîåâ. Çðèòåëÿì ïðèøëîñü ïîïðîùàòüñÿ â òîì ÷èñëå ñ Ðåíëè Áàðàòåîíîì, êîòîðûé ïðîæèë ÷óòü äîëüøå ñâîåãî áðàòà Ðîáåðòà (òîò ïîãèá åùå â ñåäüìîé ñåðèè ïåðâîãî ñåçîíà).

Íåñìîòðÿ íà êðîâàâóþ "Êðàñíóþ ñâàäüáó", â òðåòüåì ñåçîíå ïîãèáëè ëèøü 87 ÷åëîâåê. Çàòî æèçíè ÷åòûðåõ ãëàâíûõ ãåðîåâ ïðåðâàëèñü îäíèì ìàõîì. Ôðåè óáèëè Êåéòèëèí Ñòàðê, åå ñûíà Ðîááà – íà òîò ìîìåíò ïðèçíàííîãî êîðîëÿ Ñåâåðà – è åãî ñóïðóãó Òàëèññó. Çà ñòåíîé ïîãèá Äæèîð Ìîðìîíò – ëîðä-êîìàíäóþùèé Íî÷íîãî äîçîðà.

Â ÷åòâåðòîì ñåçîíå çðèòåëåé æäàëè ñìåðòü Äæîôôðè Áàðàòåîíà, Îáåðèíà Ìàðòåëëà, Øàéè è Òàéâèíà Ëàííèñòåðà. Ñîçäàòåëè ñåðèàëà "óáèëè" çà âñå ñåðèè ñåçîíà 181 ïåðñîíàæà, â òîì ÷èñëå è âîçëþáëåííóþ Äæîíà Ñíîó – Èãðèòò.

Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòîãî è øåñòîãî ñåçîíîâ ñ ýêðàíîâ èñ÷åçëè 246 è 540 ïåðñîíàæåé ñîîòâåòñòâåííî. Â ñåäüìîì ïîãèáëè 1096 ÷åëîâåê.

Ñàìûìè ñìåðòîíîñíûìè ñðàæåíèÿìè ïðèçíàíû áèòâà çà Âèíòåðôåëë (3512 ñìåðòåé), óíè÷òîæåíèå Êîðîëåâñêîé Ãàâàíè (1020 ïîãèáøèõ) è ñòîëêíîâåíèå ñ áåëûìè õîäîêàìè âî âðåìÿ ïîõîäà íà Ñåâåð, ÷òîáû Äåéåíåðèñ ïîëó÷èëà äîêàçàòåëüñòâà óãðîçû ñî ñòîðîíû æèâûõ ìåðòâåöîâ (849 ñìåðòåé).

×àùå âñåãî â ñåðèàëå óìèðàëè êàê ðàç òàêè áåëûå õîäîêè, çà íèìè èäóò ëîøàäè è äîòðàêèéöû. Áîëüøå âñåãî ëþäåé – 3709 – ïîãèáëè â Âèíòåðôåëëå, èç Êîðîëåâñêîé Ãàâàíè íå âåðíóëèñü 1357 ÷åëîâåê, à åùå 1092 íàâñåãäà îñòàëèñü çà Ñòåíîé. Íàèáîëåå ñìåðòîíîñíûìè â "Èãðå ïðåñòîëîâ" îêàçàëèñü äðàêîíû, ïîãóáèâøèå 1756 æèçíåé. Åùå 1244 óíåñëà ìàãèÿ, 801 ïåðñîíàæ ïîãèá îò ïðîñòîãî îðóæèÿ.

Ëèäåðîì ñðåäè óáèéö ñåðèàëà ïðèçíàëè äðàêîíà, íà êîòîðîì ëåòàëà Äåéåíåðèñ. Äðîãîí óíè÷òîæèë 1426 ïåðñîíàæåé. Íà âòîðîì ìåñòå ˜– Àðüÿ Ñòàðê (1278 óáèéñòâ), íà òðåòüåì – äðàêîí Ðåéãàëü, êîòîðûé ñîâåðøèë âñåãî ëèøü 273 óáèéñòâà.

Àâòîð:
Äåíèñ Õàäîâ Àâòîð íîâîñòåé 8-960-936-68-54

Ñìîòðèòå òàêæå
Ñìîòðèòå òàêæå
Çàãðóçêà...
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Êîììåíòàðèè

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Âòîðàÿ âîëíà ïàâîäêà ãðîçèò ïîäòîïëåíèåì ïÿòè ðàéîíîâ Àëòàéñêîãî êðàÿ 0
22:28
Ñàìûõ áîãàòûõ íàñëåäíèêîâ Ðîññèè íàçâàë Forbes 0
22:07
Ïóòèí íàãðàäèë Ìàòâèåíêî îðäåíîì Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî çà çàñëóãè ïåðåä Ðîäèíîé 0
21:58
Íàçâàíî ÷èñëî òðóïîâ çà âîñåìü ñåçîíîâ "Èãðû ïðåñòîëîâ" 0
21:38
Ïóòèí çàÿâèë î íåïîáåäèìîñòè ðîññèÿí, ïîëó÷èâøèõ èç åãî ðóê îðäåíà è ìåäàëè 0
21:25
Ïüÿíûé ñâÿùåííèê ñ íîæîì íàïàë íà ìîíàõà â Òðîèöå-Ñåðãèåâîé ëàâðå èç-çà ñïîðà 0
20:59
Ðîññòàò îòîçâàë ïîñëåäíþþ ñòàòèñòèêó ïîñëå êðèòèêè Îðåøêèíà 0
20:49
Â êâàðòèðå ýêñ-ìèíèñòðà Àáûçîâà íàøëè òî ëè íàðêîòèêè, òî ëè ëå÷åáíîå âåùåñòâî 0
20:35
Ïåòèöèÿ îá îòñòàâêå Çåëåíñêîãî íàáðàëà íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ 1
19:43
"Íàøè óñèëèÿ äàþò ðåçóëüòàò": Ìåäâåäåâ ïîäâåë ýêîíîìè÷åñêèå èòîãè 2018 ãîäà 1
19:32
"Êàðàíäèí-Àðåíó" â Áàðíàóëå ðàçðåøåíî îòêðûòü ïî ðåøåíèþ ñóäà 0
19:08
Êîðîòêî î ãëàâíîì: áîëüøàÿ âîäà, äîìà ïîä ñíîñ è Àëòàé âî Âüåòíàìå
Ïîðòàë Amic.ru ïðåäëàãàåò ïîäáîðêó ãëàâíûõ íîâîñòåé çà 23 ìàÿ
18:54
Ïóñòü êàæäûé ðåáåíîê âåðíåòñÿ äîìîé: â Áàðíàóëå âñïîìíÿò ïðîïàâøèõ äåòåé 1
18:27
Ðîññèÿ ïîòðàòèò 1,5 ìëðä ðóá. íà ïîäãîòîâêó ê ÷åòûðåì ìàò÷àì ×Å-2020 ïî ôóòáîëó 2
18:03
Ïåñêîâ îòâåòèë íà çàïóñê òîê-øîó íà BBC ñ "Ïóòèíûì" â ðîëè âåäóùåãî 3
17:53
Îðåøêèí óäèâèëñÿ äàííûì Ðîññòàòà ïî ðîñòó äîáû÷è ãàçà 0
17:34
Ïàðêîâêó çàïðåòÿò â öåíòðå Áàðíàóëà íà óëèöå Ïàðòèçàíñêîé 5
17:22
"Ïîãîðåâøèé" íà êîíòðàôàêòå áèçíåñìåí ïûòàëñÿ äàòü âçÿòêó ïîëèöåéñêîìó íà Àëòàå 2
17:13
Æèòåëÿ Àëòàéñêîãî êðàÿ ñóäÿò çà óáèéñòâî çíàêîìîãî èç ðåâíîñòè 0
17:02
Çåëåíñêîìó ïðåäëîæèëè óéòè â îòñòàâêó ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå èíàóãóðàöèè 3
16:48
Ñòóäåíòû ÀëòÃÓ ê 46-ëåòèþ óíèâåðñèòåòà ïðîâåëè ñåðèþ ôëåøìîáîâ 2
16:33
Ó÷åíûå ðàññêàçàëè î ðîëè óñîâ â áîðüáå ñ ðàêîì 4
16:22
Áàðíàóë 23 ìàÿ íàêðûëî ãðàäîì 2
16:12
Ìýðèÿ Áàðíàóëà äàëà òðè ÷àñà íà ïîèñêè ïåðåâîç÷èêà ïî ñêàíäàëüíûì ìàðøðóòàì 6
16:03
Ñîëîâüåâ îòêàçàëñÿ îò äóýëè çà "åêàòåðèíáóðãñêèõ áåñîâ" è íàïîìíèë î "ñóäèìîñòè" 7
15:53
Ïîæåíèòüñÿ è óëåòåòü íà ìîðå – íå ìå÷òà, à ïîäàðîê îò ìàãàçèíà "Çîëîòîé Òåëåö" 0
15:52
Ïåðåâîç÷èêîâ íà ìàðøðóòû ¹32 è ¹54 èùóò â Áàðíàóëå 4
15:34
Ñîëîâüåâó ïðèãðîçèëè "íàäàâàòü ïî ùàì" çà îñêîðáëåíèå åêàòåðèíáóðæöåâ 15
15:21
Íîâàÿ ñåðèÿ îòñòàâîê è íàçíà÷åíèé ïðîèçîøëà â àëòàéñêîì Ìèíîáðíàóêè 1
15:14
Ðåæèì ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè ñíÿëè â Áàðíàóëå èç-çà ñíèæåíèÿ ïîæàðíîé îïàñíîñòè 0
15:03
"Ïîïðîáóéòå çàáðàòü": çàÿâëåíèå ÍÀÒÎ ïî Êðûìó ïðîêîììåíòèðîâàëè â Ñîâôåäå 7
14:50
Èäåò áîëüøàÿ âîäà: óðîâåíü Êàòóíè íà Àëòàå çà ñóòêè ïîäíÿëñÿ íà òðè ìåòðà 6
14:34
Ïî÷òè ïîëîâèíà ðîññèÿí âûñòóïèëè çà ðàâíûå ïðàâà äëÿ ËÃÁÒ 53
14:25
Áîëåå 150 ïîâðåæäåíèé âûÿâèëè íà òåïëîñåòÿõ â Áàðíàóëå ïî êîíòóðó ÒÝÖ-3 5
14:12
Ñáåðáàíê ñòàë âëàäåëüöåì ÍÏÇ, 20% àêöèé êîòîðîãî ïðèíàäëåæèò îäíîêóðñíèêó Ïóòèíà 0
14:07
Ïî÷åìó ïåðåñìîòðåëè èòîãè Åâðîâèäåíèÿ-2019 è êòî â ðåçóëüòàòå ïîáåäèë 6
13:50
Ïðàâèòåëüñòâó ïðåäëîæèëè ïîòðàòèòü 44 ìëðä ðóáëåé íà êâàíòîâûå òåõíîëîãèè 5
13:33
Òóðèñòîâ â Ãîðíîì Àëòàå ïðîñÿò áûòü îñòîðîæíåå âî âðåìÿ ïàâîäêà 0
13:21
Ïåíñèîííûé ôîíä ïðåäëîæèëè ïåðåäåëàòü â ïóáëè÷íóþ êîìïàíèþ 10
13:14
Îôèöèàëüíîå ðàñïèñàíèå ÅÃÝ-2019, íîâîââåäåíèÿ è ñîâåòû îò "ñòîáàëëüíèêîâ" 0
13:01
ÑÌÈ: ñîáàêè ñúåëè îñòàíêè ïðîïàâøåãî ìóæ÷èíû â Àëòàéñêîì êðàå 8
12:48
Äåâóøêà-âîäèòåëü ñáèëà øêîëüíèöó â Ãîðíî-Àëòàéñêå 8
12:34
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ëå÷åíèÿ ðàêà ðàçðàáîòàëè â Ðîññèè 1
12:24
"Äîáðî, áðî": ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû äîáðîâîëü÷åñòâà îáñóäÿò íà Àëòàå 1
12:13
Ðàçíèöó ìåæäó ìóæñêèì è æåíñêèì âîæäåíèåì âûÿñíèëè ýêñïåðòû 16
12:03
Âîëîäèí ïîîáåùàë äî ñåíòÿáðÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå î ëüãîòíîì ÍÄÑ íà ÿãîäû è ôðóêòû 0
11:48
Ïîâûøåíèå öåí íà æèçíåííî âàæíûå ëåêàðñòâà îáñóäÿò â Ãîñäóìå 2
11:33
Ñòîèìîñòü ëüãîòíîãî ïðîåçäà â òðàíñïîðòå ìîãóò óâåëè÷èòü â Àëòàéñêîì êðàå 8
11:22
Øâàðöåíåããåð àíîíñèðîâàë âûõîä îôèöèàëüíîãî òðåéëåðà íîâîãî "Òåðìèíàòîðà" 3
11:13
ÖÁ ãîòîâèò èñêè ïðîòèâ ðàçîðèâøèõñÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ ïåíñèîííûõ ôîíäîâ 5
11:02
Ïàâîäîê â Àëòàéñêîì êðàå: óðîâåíü âîäû â Êàòóíè áëèçèòñÿ ê êðèòè÷åñêîé îòìåòêå 6
10:49
Âåðíóòü íàäáàâêè ìåäðàáîòíèêàì çà âðåäíûå óñëîâèÿ òðóäà ïðåäëîæèëè â Ãîñäóìå 8
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Êîíöåðò Áàñòû â Áàðíàóëå ïåðåíåñëè èç-çà ñóäà ïî "Êàðàíäèí-Àðåíå" 0
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Àëòàéñêèé øèííûé êîìáèíàò ïðåêðàòèë ïðîèçâîäñòâî êàê þðëèöî 3
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Èñêàòü êëàä èëè ïàõàòü è ñåÿòü: ÷òî íåëüçÿ äåëàòü â Èìåíèíû Çåìëè 1
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Ó÷èòåëåé ñåëüñêèõ øêîë ïðåäëàãàþò îñâîáîäèòü îò âçíîñîâ íà êàïðåìîíò 3
10:00
Áåæèì âìåñòå: áîëüøå ÷åì ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå îò Ñáåðáàíêà 0
09:48
Ðîññèþ ïðèçâàëè ïîêèíóòü Êðûì â õîäå çàñåäàíèÿ ãëàâ ãåíøòàáîâ ÍÀÒÎ 19
09:31
È ïðèÿòíî, è ïîëåçíî: ñòàðòóþò áåñïëàòíûå òðåíèðîâêè ïîä îòêðûòûì íåáîì 1
09:24
Íàâîäíåíèå â Ãîðíîì Àëòàå: ïîäìûòû äîðîãè, îãðàíè÷åí ïîäúåçä ê ñåëàì 0
09:14
Áîëüøàÿ òàéíà è ìîë÷àëèâàÿ ëîÿëüíîñòü: êàê âûáèðàþò ðåêòîðîâ â ÀëòÃÓ è ÀÃÌÓ 9
09:03
Ìîíåòû ñ ñîþçíèêàìè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå áåç ÑÑÑÐ âûïóñòèëè â ÑØÀ 54
09:02
Çà ÷åñòíóþ êîíêóðåíöèþ: çà÷åì ãîñóäàðñòâó è áèçíåñó îíëàéí-êàññû 10
08:52
Ñîâåòíèê Òðàìïà ïðèçâàë "áðîñèòü âûçîâ" ðîññèéñêîìó âëèÿíèþ â Àðêòèêå 4
08:43
Åêàòåðèíáóðãñêàÿ åïàðõèÿ ðàñêðèòèêîâàëà îïðîñ ÂÖÈÎÌ î õðàìå 11
08:31
Äî 50%: "ÁËÈÑ" ïðèãëàøàåò íà ðàñïðîäàæó 0
08:06
Íàçâàíû ëó÷øèå ðàöèîíàëèçàòîðû "Àëòàéâàãîíà" 0
08:00
Êàê ïîñòðîèòü êðåïêèå è ãàðìîíè÷íûå îòíîøåíèÿ: óíèêàëüíûé òðåíèíã â Áàðíàóëå 15
07:45
Äâóõýòàæíóþ êâàðòèðó ñ êàìèíîì è áèáëèîòåêîé ïðîäàþò â Áàðíàóëå çà 12 ìëí ðóá. 0
07:24
Êàê â Áàðíàóëå ãîòîâÿò ê ëåòó ôîíòàíû è êàêèå èç íèõ îòðåìîíòèðóþò 3
07:03
ßðêèé àêöåíò âàøåé êóõíè: ãäå êóïèòü îáåäåííûé óãîëîê 0
06:46
"Ïðî íàñ çàáûëè": êàê æèâóò áàðíàóëüöû â äîìàõ, îæèäàþùèõ ñíîñà 25
06:23
Ïîä íàïîðîì íåïîãîäû: çàìîðîçêè, ëèâíè, ãðîçû è ãðàä óäàðÿò ïî Àëòàéñêîìó êðàþ 0
06:01
Ìåä, õëåá èëè ñåìå÷êè: êàêèå àëòàéñêèå ïðîäóêòû çíàþò è ëþáÿò âî Âüåòíàìå 0
05:52
Îòäûõ â êàôå çàêîí÷èëñÿ ãðóïïîâûì èçíàñèëîâàíèåì â Áàðíàóëå 25
04:32
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Ïðîõîäèìûé óíèâåðñàë: ÷òî èçâåñòíî î LADA Granta Cross 4

© ÈÀ «Àìèòåë», 1999 — 2019
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ "Èíòåðíåò-Ñàéò ÀÌÈÖ.ÐÓ" Ýë № 77-4905 îò 30.10.01 Ìèíèñòåðñòâî ÐÔ ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, ÀÌÈÒÅË ÈÀ № ÒÓ 22 — 00695 îò 14.08.2017 Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àëòàéñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àëòàé
Ó÷ðåäèòåëü: ÎÎÎ "Àìèòåë", È.Î. Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Åëåíà Ëåïåçèíà.

Ðîññèÿ, Àëòàéñêèé êðàé, 656049 ã. Áàðíàóë, ïð. Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 109
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