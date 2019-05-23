Íàçâàíî ÷èñëî òðóïîâ çà âîñåìü ñåçîíîâ "Èãðû ïðåñòîëîâ"

Îïóáëèêîâàíû ïîëíûå äàííûå î ïîãèáøèõ â ñåðèàëå "Èãðà ïðåñòîëîâ", â êîòîðîì ëèäåðîì ïî ÷èñëó óáèòûõ ñòàë çàêëþ÷èòåëüíûé ñåçîí – íàñ÷èòàëè 4548 óìåðøèõ èç 6887 óìåðøèõ çà âåñü ñåðèàë, ñîîáùàåò òåëåêàíàë "360" ñî ññûëêîé íà The Washington Post.
Â êîíöå ïåðâîãî ñåçîíà îáåçãëàâèëè Ýääàðäà Ñòàðêà. Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî îí ïîäâåðæåí ðèñêó ìåíüøå âñåõ, íî âûæèòü ãëàâå äîìà Ñòàðêîâ íå óäàëîñü. Êñòàòè, â íà÷àëå "Èãðû ïðåñòîëîâ" óìåðëè ëèøü 59 ïåðñîíàæåé.
Âòîðîé ñåçîí, â êîòîðîì ïîêàçàëè ïåðâîå ìàñøòàáíîå ñðàæåíèå – áèòâó íà ×åðíîâîäíîé, – îçíàìåíîâàëñÿ ñìåðòüþ 130 ãåðîåâ. Çðèòåëÿì ïðèøëîñü ïîïðîùàòüñÿ â òîì ÷èñëå ñ Ðåíëè Áàðàòåîíîì, êîòîðûé ïðîæèë ÷óòü äîëüøå ñâîåãî áðàòà Ðîáåðòà (òîò ïîãèá åùå â ñåäüìîé ñåðèè ïåðâîãî ñåçîíà).
Íåñìîòðÿ íà êðîâàâóþ "Êðàñíóþ ñâàäüáó", â òðåòüåì ñåçîíå ïîãèáëè ëèøü 87 ÷åëîâåê. Çàòî æèçíè ÷åòûðåõ ãëàâíûõ ãåðîåâ ïðåðâàëèñü îäíèì ìàõîì. Ôðåè óáèëè Êåéòèëèí Ñòàðê, åå ñûíà Ðîááà – íà òîò ìîìåíò ïðèçíàííîãî êîðîëÿ Ñåâåðà – è åãî ñóïðóãó Òàëèññó. Çà ñòåíîé ïîãèá Äæèîð Ìîðìîíò – ëîðä-êîìàíäóþùèé Íî÷íîãî äîçîðà.
Â ÷åòâåðòîì ñåçîíå çðèòåëåé æäàëè ñìåðòü Äæîôôðè Áàðàòåîíà, Îáåðèíà Ìàðòåëëà, Øàéè è Òàéâèíà Ëàííèñòåðà. Ñîçäàòåëè ñåðèàëà "óáèëè" çà âñå ñåðèè ñåçîíà 181 ïåðñîíàæà, â òîì ÷èñëå è âîçëþáëåííóþ Äæîíà Ñíîó – Èãðèòò.
Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòîãî è øåñòîãî ñåçîíîâ ñ ýêðàíîâ èñ÷åçëè 246 è 540 ïåðñîíàæåé ñîîòâåòñòâåííî. Â ñåäüìîì ïîãèáëè 1096 ÷åëîâåê.
Ñàìûìè ñìåðòîíîñíûìè ñðàæåíèÿìè ïðèçíàíû áèòâà çà Âèíòåðôåëë (3512 ñìåðòåé), óíè÷òîæåíèå Êîðîëåâñêîé Ãàâàíè (1020 ïîãèáøèõ) è ñòîëêíîâåíèå ñ áåëûìè õîäîêàìè âî âðåìÿ ïîõîäà íà Ñåâåð, ÷òîáû Äåéåíåðèñ ïîëó÷èëà äîêàçàòåëüñòâà óãðîçû ñî ñòîðîíû æèâûõ ìåðòâåöîâ (849 ñìåðòåé).
×àùå âñåãî â ñåðèàëå óìèðàëè êàê ðàç òàêè áåëûå õîäîêè, çà íèìè èäóò ëîøàäè è äîòðàêèéöû. Áîëüøå âñåãî ëþäåé – 3709 – ïîãèáëè â Âèíòåðôåëëå, èç Êîðîëåâñêîé Ãàâàíè íå âåðíóëèñü 1357 ÷åëîâåê, à åùå 1092 íàâñåãäà îñòàëèñü çà Ñòåíîé. Íàèáîëåå ñìåðòîíîñíûìè â "Èãðå ïðåñòîëîâ" îêàçàëèñü äðàêîíû, ïîãóáèâøèå 1756 æèçíåé. Åùå 1244 óíåñëà ìàãèÿ, 801 ïåðñîíàæ ïîãèá îò ïðîñòîãî îðóæèÿ.
Ëèäåðîì ñðåäè óáèéö ñåðèàëà ïðèçíàëè äðàêîíà, íà êîòîðîì ëåòàëà Äåéåíåðèñ. Äðîãîí óíè÷òîæèë 1426 ïåðñîíàæåé. Íà âòîðîì ìåñòå ˜– Àðüÿ Ñòàðê (1278 óáèéñòâ), íà òðåòüåì – äðàêîí Ðåéãàëü, êîòîðûé ñîâåðøèë âñåãî ëèøü 273 óáèéñòâà.
Êîììåíòàðèè