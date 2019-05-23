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Самых богатых наследников России назвал Forbes

, ИА "Амител"
На каждого из 48 наследников из 20 богатейших семей приходится не менее 2,3 млрд долларов
Самым богатым наследником стал единственный сын президента 'Лукойла' Юсуф / Фото: surfingbird.com

Самым богатым наследником стал единственный сын президента "Лукойла" Юсуф / Фото: surfingbird.com

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров. В список 20 богатейших семей попали 48 детей, а совокупное наследство составило 238 млрд долларов. 

Всего в России 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 млрд долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием в 1,45 млрд долларов.

Четвертый год подряд самым богатым наследником стал единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует почти 22 млрд долларов.

Второе место поделили между собой дети основного владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона. Его дочь Виктория и сын (2015 года рождения) получат по 12,2 млрд долларов.

На третьем месте расположились трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина. Каждый из них унаследует по 7,6 млрд долларов.

Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева – от трех жен он имеет шестерых детей, каждый из которых может получить 3,5 млрд долларов.

В первой десятке рейтинга: основной акционер УГМК Искандер Махмудов (один наследник, 7 млрд долларов), член совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (трое наследников, по 6,8 млрд долларов), владелец компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко (двое наследников, по 6,8 млрд долларов), владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг (двое наследников, по 5,9 млрд долларов).

Также в рейтинге гендиректор УГМК Андрей Козицын (одна наследница, 4,6 млрд долларов), совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун (двое наследников, по 4,6 млрд долларов), владелец "Магнитки" Виктор Рашников (две наследницы, по 4,6 млрд долларов).

Как отмечает издание, если не брать в расчет супружеские доли и не учитывать заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность, то на каждого из 48 наследников из 20 богатейших семей приходится не менее 2,3 млрд долларов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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