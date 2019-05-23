Вторая волна паводка грозит подтоплением пяти районов Алтайского края

Фаза второй волны весеннего половодья с наложением осадков наблюдается по бассейнам рек Чарыш и Катунь, в райцентре Чарышское уровень воды в реке Чарыш продолжает снижаться, подтопленными пока остаются шесть приусадебных участков, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю рекомендуют жителям зоны возможного подтопления принять меры, которые помогут сохранить здоровье и имущество. Изучите и запомните границы возможных зон затопления, возвышенные, редко затапливаемые места, а также кратчайшие пути движения к ним. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для изготовления необходимых подручных плавсредств. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, которые необходимо вывезти при эвакуации в первую очередь.
Волна, уходящая дальше по течению, подтапливает низменные участки населенных пунктов Краснощековского района. Так, в селе Маралиха подтоплено 56 приусадебных участков, в селе Краснощеково – семь подворий.
Продолжается подъем уровня воды в реке Катунь, возможно достижение критических отметок с подтоплением низменных участков на территории Красногорского, Советского, Бийского, Алтайского районов.
Силами оперативных групп Главного управления и пожарно-спасательного гарнизона проводится постоянный мониторинг ситуации на временных гидропостах. Население регулярно информируют о складывающейся обстановке. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Алтайскому краю организован сбор и обработка поступающей информации. Все необходимые силы и средства готовы к реагированию.
В районах, подверженных угрозе подтопления, введен режим повышенной готовности. Все службы муниципальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации привлечены к работе. Информация доведена до старост и глав сельских поселений Чарышского, Красногорского, Советского, Бийского, Алтайского районов. Жители улиц, расположенных в опасной зоне, предупреждены и подготовлены к возможному осложнению обстановки.
В работе по минимизации последствий паводка задействованы 65 человек, 17 единиц техники, четыре плавсредства. Для граждан в ГУ МЧС работает телефон доверия: (3852) 65-82-19.
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