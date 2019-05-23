Криминальный авторитет из Волгоградской области Евгений Ремезов задержан в Москве по подозрению в причастности к попытке покушения на волгоградского губернатора в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
"Осуществлено задержание в Москве криминального авторитета Волгоградской области Евгения Ремезова", — сообщили в ведомстве.
Как отмечается, Ремезов задержан совместно с СК и МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий "по раскрытию покушения на жизнь главы Волгоградской области" в 2016 году.
Покушение было совершено "путем поджога его домовладения". В ноябре на участок губернатора проникли неизвестные, облили стену дома воспламеняющейся жидкостью и пытались начать пожар.
Также сообщается, что ранее была установлена причастность к покушению членов преступной группы, созданной Ремезовым.
По данным правоохранительных органов, "целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур".
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