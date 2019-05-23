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Задержан подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области в 2016 году

, ИА "Амител"
На участок губернатора проникли неизвестные, облили стену дома воспламеняющейся жидкостью и пытались начать пожар
Криминального авторитета задержали в Москве / Фото: megapolisonline.ru

Криминального авторитета задержали в Москве / Фото: megapolisonline.ru

Криминальный авторитет из Волгоградской области Евгений Ремезов задержан в Москве по подозрению в причастности к попытке покушения на волгоградского губернатора в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

"Осуществлено задержание в Москве криминального авторитета Волгоградской области Евгения Ремезова", — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, Ремезов задержан совместно с СК и МВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий "по раскрытию покушения на жизнь главы Волгоградской области" в 2016 году.

Покушение было совершено "путем поджога его домовладения". В ноябре на участок губернатора проникли неизвестные, облили стену дома воспламеняющейся жидкостью и пытались начать пожар.

Также сообщается, что ранее была установлена причастность к покушению членов преступной группы, созданной Ремезовым.

По данным правоохранительных органов, "целью преступной акции являлось устрашение главы региона за действия по отчуждению в муниципальную собственность центрального рынка Волгограда, находившегося в долгосрочной аренде у подконтрольных Ремезову коммерческих структур".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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