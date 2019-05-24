Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 105 квадратных метров продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 11,199 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилкомплекс, где расположено жилье, находится в лесопарковой полосе на охраняемой территории. Имеются зоны для барбекю, детские площадки, зоны отдыха у фонтанов, крытые и уличные парковки.
"Все это очень гармонично встроено в природный ландшафт и дополнено заботливым уходом садовника.Окна квартиры выходят во двор и смотрят на фонтан и лес. В подарок к квартире остается кладовая (9,1 кв.м.) с гаражами в жилом комплексе на два машиноместа и закрытой охраняемой территорией", — отмечает автор объявления.
В жилом комплексе собственная котельная. Квартира расположена в районе с развитой инфраструктурой.
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