Авиадебошир умер в Домодедово после возвращения самолета из-за драки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва — Симферополь в московском аэропорту Домодедово, сообщает СК .
"По данным следствия, 23 мая 2019 года рейс сообщением Москва — Симферополь вернулся в столичный аэропорт Домодедово в связи с ухудшением самочувствия пассажира 1987 года рождения и его неадекватным поведением", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие к самолету медики стали оказывать мужчине медпомощь, но "гражданин скончался, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности в отсутствие внешних признаков насильственной смерти".
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".
Как сообщает Mash, неадекватный пассажир начал кидать вещи по салону и кричать, что пилоты "уснули в кабине". В результате в самолете завязалась драка, по результатам которой авиадебошир успокоился, его связали ремнями. Рейсу RedWings пришлось лететь обратно в Домодедово, где мужчину уже поджидала скорая и местная служба безопасности.
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