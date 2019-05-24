Рогозин назвал лунную программу США "сплошными шараханьями"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая с лекцией в МГУ, назвал лунную программу США "сплошными шараханьями" между разными планами, сообщает РИА "Новости".
"Возьмите лунную программу США — это же сплошные шараханья, то они туда летят, то сюда", — сказал Рогозин.
Также он отметил, что лунная гонка США, в которой "они предлагают поучаствовать" России и Китаю, на самом деле является гонкой между демократами и республиканцами.
"Трампу надо доказать, что make America great again, и для этого ему нужно return to moon", — заключил Рогозин.
Что касается стоимости создания ракеты сверхтяжелого класса, то, как отметил Рогозин, это оценивается примерно в 700 млрд рублей. "Создание всей системы 700-750 миллиардов рублей — стоимость ракеты сверхтяжелого класса", — добавил он.
Рогозин также сообщил, что Россия не планирует создание боевой орбитальной станции по типу советских станций серии "Алмаз".
"Будут ли делать орбитальную станцию для военных? Первый раз слышу. Это нужно было тогда, а сейчас вопросы решаются космическими аппаратами", — сказал глава "Роскосмоса".
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