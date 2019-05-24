Последний звонок в поселковой школе в Марий Эл закончился нападением на депутата местной думы, во время выступления которой один из выпускников выбежал из толпы и ударил ее по голове, сообщает телеканал "360".
В четверг, 23 мая, школьники поселка Юрино праздновали прощание со школой. На последний звонок собрались все выпускники, а поздравить бывших учеников со вступлением во взрослую жизнь пришла депутат Екатерина Вахитова.
Во время выступления Вахитовой выбежал один из школьников и с разбега ударил ее по голове. Школьника тут же скрутили и вывели из зала.
Официальный представитель Вахитовой заявила, что школьник "психически нездоров", поэтому "это просто история одного человека". Выяснилось, что мальчик является инвалидом.
"У парня справка существующая, мальчик психически нездоров, и это было проявление психически нездорового человека. Все в порядке, удар был достаточно сильный, но без крови. Екатерина закончила мероприятие. Все, что она должна была сделать, как депутат, она выполнила", — пояснила представитель Вахитовой.
В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что депутат написала заявление в полицию. Однако какие именно претензии Вахитова указала в документе, не известно. Там отметили, что после проверки материалов дело будет передано в Следственный комитет.
Один из учеников рассказал местному сайту "PRO Город", что Вахитова со слезами на глазах заканчивала свою речь. При этом, как отметил школьник, нападавший и до этого случая вел себя агрессивно по отношению к окружающим.
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