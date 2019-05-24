Полицейским выдадут очки дополненной реальности с распознаванием лиц

Глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе конференции ЦИПР-2019 заявил, что полицейским в крупных городах России уже к 2020 году выдадут очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security компании NtechLab, сообщает телеканал "360".
По словам Чемезова, Ростех уже внедрял систему распознавания лиц FindFace Security в нескольких городах во время проведения футбольного ЧМ-2018. Тогда удалось задержать более 180 правонарушителей.
"Использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное — очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске", — рассказал Чемезов.
Он заверил, что внедрение умных очков — дело ближайшего времени. Уже в 2020 году в крупных городах России полиция начнет использовать умные устройства. Более того, департамент информационных технологий Москвы уже начал тестирование очков.
Чемезов отметил, что очки подключаются к Единому центру хранения и обработки данных столицы, интегрированному с базой МВД.
"Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды", — пояснил глава "Ростеха".
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