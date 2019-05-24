Суд признал ложными статьи о паразитах у Михалкова

Пресненский районный суд Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Никиты Михалкова статьи о заражении режиссера паразитами, сообщает RNS со ссылкой на представителя суда.
"Решением суда удовлетворено заявление Никиты Михалкова о признании факта распространения информации, не соответствующей действительности, порочащей его честь и достоинство", – сообщил представитель суда.
"Теперь мы хотим обратиться к регистратору, чтобы заблокировать эти ссылки, чтобы невозможно было их распространять по интернету", – рассказала представитель Михалкова Галина Енютина. По ее словам, без решения суда это действие было невозможным.
Михалков направил в суд заявление в начале апреля, потребовав "установить факт распространения" ложных и порочащих его сведений в статьях "Как врачи едва не погубили Никиту Михалкова, пытаясь обогатиться на его болезни" и "Михалков впервые рассказал, как чудом выжил: все тело было нашпиговано червями". Обе статьи были опубликованы на нескольких интернет-порталах и содержали в себе высказывания, якобы сделанные Михалковым о его лечении от паразитов, которые "буквально забили кишечник, жили в кровеносных сосудах" режиссера.
В качестве подтверждения факта отсутствия у него паразитов Михалков приложил к заявлению медицинское заключение частной клиники. "Распространение данной информации среди широкого круга лиц порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию. Полагаю, что могут возникать ситуации, при которой люди будут избегать или ограничивать общение и контакты со мною, опасаясь заразиться и причинить вред своему здоровью", – отмечается в исковом заявлении.
Пытаясь защитить свою репутацию, Михалков в начале года обратился в полицию с заявлением о клевете, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. "Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту клеветы следует, что признаки клеветы в распространенных публикациях усматриваются, однако установить авторов статей не представляется возможным", – отмечается в заявлении Михалкова.
Комментарии
Не пойму где же неправда. ))) Статья в интернете говорит, что Михалков (сам тот еще паразитирующий организм Кремля) вылечился от "червей" с помощью чудо-средства. Михалков прикладывает суду справку, о том что он здоров. Ну правильно, он же УЖЕ вылечился ))) Он же не может доказать, что раньше у него не было "все тело нашпиговано червями".
Никогда не знал про эту статью, но теперь обяательно найду.
Какая прелесть... Как ни сделай, будешь выглядеть .... неумным. Впрочем, сочувствия этот товарищ не вызывает даже приблизительно.
Как же много у нас желающих писать и смаковать гадости! Куда катимся?....