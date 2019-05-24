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Суд признал ложными статьи о паразитах у Михалкова

, ИА "Амител"
В качестве подтверждения факта отсутствия у него паразитов Михалков приложил к заявлению медицинское заключение
Михалков направил в суд заявление в начале апреля / Фото: dofa.news

Михалков направил в суд заявление в начале апреля / Фото: dofa.news

Пресненский районный суд Москвы признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Никиты Михалкова статьи о заражении режиссера паразитами, сообщает RNS со ссылкой на представителя суда.

"Решением суда удовлетворено заявление Никиты Михалкова о признании факта распространения информации, не соответствующей действительности, порочащей его честь и достоинство", – сообщил представитель суда.

"Теперь мы хотим обратиться к регистратору, чтобы заблокировать эти ссылки, чтобы невозможно было их распространять по интернету", – рассказала представитель Михалкова Галина Енютина. По ее словам, без решения суда это действие было невозможным.

Михалков направил в суд заявление в начале апреля, потребовав "установить факт распространения" ложных и порочащих его сведений в статьях "Как врачи едва не погубили Никиту Михалкова, пытаясь обогатиться на его болезни" и "Михалков впервые рассказал, как чудом выжил: все тело было нашпиговано червями". Обе статьи были опубликованы на нескольких интернет-порталах и содержали в себе высказывания, якобы сделанные Михалковым о его лечении от паразитов, которые "буквально забили кишечник, жили в кровеносных сосудах" режиссера.

В качестве подтверждения факта отсутствия у него паразитов Михалков приложил к заявлению медицинское заключение частной клиники. "Распространение данной информации среди широкого круга лиц порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию. Полагаю, что могут возникать ситуации, при которой люди будут избегать или ограничивать общение и контакты со мною, опасаясь заразиться и причинить вред своему здоровью", – отмечается в исковом заявлении.

Пытаясь защитить свою репутацию, Михалков в начале года обратился в полицию с заявлением о клевете, но в возбуждении уголовного дела ему было отказано. "Из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту клеветы следует, что признаки клеветы в распространенных публикациях усматриваются, однако установить авторов статей не представляется возможным", – отмечается в заявлении Михалкова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.05.2019 08:54
Злобная бабка

Не пойму где же неправда. ))) Статья в интернете говорит, что Михалков (сам тот еще паразитирующий организм Кремля) вылечился от "червей" с помощью чудо-средства. Михалков прикладывает суду справку, о том что он здоров. Ну правильно, он же УЖЕ вылечился ))) Он же не может доказать, что раньше у него не было "все тело нашпиговано червями".

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24.05.2019 09:09
- гость -

Никогда не знал про эту статью, но теперь обяательно найду.

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24.05.2019 09:14
- гость -

Какая прелесть... Как ни сделай, будешь выглядеть .... неумным. Впрочем, сочувствия этот товарищ не вызывает даже приблизительно.

0  0
24.05.2019 09:29
- гость -

Как же много у нас желающих писать и смаковать гадости! Куда катимся?....

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