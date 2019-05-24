Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в изнасиловании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.
Стрючкова подозревают в совершении "тяжкого преступления". "Пока не комментируем эту тему", – заявила РБК старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области.
В пресс-службе Министерства здравоохранения области посоветовали обратиться в следственные органы.
Как пишет "Пенза-Взгляд", об уходе Стрючкова с поста министра по собственному желанию стало известно 1 мая этого года. "В этот же день в разных источниках появились статьи о якобы имевшем место правонарушении, совершенном министром, которое было связано с интимной жизнью. Однако эта информация тогда не получила официального подтверждения", – пишет издание.
Стрючков занял пост министра в сентябре 2005 года, покинул его в апреле 2009 года, однако возобновил работу в декабре 2010 года. Кроме того, Стрючков на протяжении года совмещал пост с обязанностями заместителя председателя регионального правительства.
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