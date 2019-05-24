Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время лекции в МГУ представил план по освоению Россией Луны, пишет РБК.
По словам Рогозина, пилотируемые полеты к Луне начнутся в 2029 году, тогда же состоится комплексное исследование спутника с помощью лунохода, а в 2030 году – высадка человека.
"После 2030 года планируется модуль лунной базы", – рассказал Рогозин в своей презентации.
Беспилотный полет перспективного российского космического корабля "Федерация" к Луне планируется на 2026-2028 годы.
Также Рогозин прокомментировал высадку астронавтов на Луне, которую США планируют в 2024 году. "По нашей информации, конгресс деньги пересматривает и больше будет кидать денег на вот это шоу с высадкой на Луну и меньше денег пойдет на саму окололунную станцию", – сказал Рогозин.
Проекты промышленного освоения Луны он назвал "прожектерством", отметив, что не очень верит в такую возможность, сообщает РИА "Новости".
В январе 2019 года Рогозин рассказывал, что пуски космических аппаратов к Луне запланированы с 2021 года, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат "Луна-грунт". "Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль", – подчеркнул Рогозин.
После премьер-министр Дмитрий Медведев призвал руководство госкорпорации "прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году", и посоветовал больше заниматься делами.
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А там ишак или падишах...