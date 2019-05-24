Названы угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим, пишет РБК.
- Это "угроза целостности сетей", когда пользователи не могут передавать друг другу информацию.
- "Угроза устойчивости сетей", когда частично перестает работать техническое оборудование или происходят "воздействия природного и техногенного характера".
- А также "угроза безопасности сетей", когда происходят попытки внешнего несанкционированного доступа.
При возникновении какой-либо из перечисленных ситуаций, в случае высокой вероятности угрозы или высокого уровня опасности Роскомнадзор начнет управлять Рунетом самостоятельно.
При "неотложном реагировании" – без уведомления провайдеров.
1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о суверенном Рунете. Расходы на реализацию документа оценивались более чем в 30 млрд руб.
Комментарии
я думаю всё будет иначе - как появится где неугодный коммент - так сразу и начнут управлять. не говоря у же о том, что если вдруг кто где вздумает рассказать как видел новые часы за стопицот лямов у клеща или там разнюхает, что кто-то из чиновников в сардинии или на озере кома виллу себе прикупил/построил