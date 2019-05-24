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Захарова рассказала о шагах Москвы в случае размещения РЛС США в 50 км от России

, ИА "Амител"
У Москвы есть все основания полагать, что станция будет вести слежку именно за Россией
Захарова рассказала о строящейся в Баренцевом море станции Globus II / Фото: rogandar.ru

Захарова рассказала о строящейся в Баренцевом море станции Globus II / Фото: rogandar.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва пойдет на ответные шаги после того как американская радиолокационная станция будет достроена на норвежском острове Вардё в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".

Захарова подчеркнула, что строящаяся в Баренцевом море станция Globus II расположена всего в 50 км от границы с Россией, ее будет обслуживать военная разведка Норвегии.

"В общем-то ни для кого не секрет, что получаемая информация передается непосредственно в США. Мы этот вопрос ставили регулярно перед норвежской стороной, норвежские официальные лица уходят от разъяснений, в каких целях будет использована модернизированная станция", – отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что у Москвы есть все основания полагать, что станция будет вести слежку именно за Россией.

"Мне кажется, очевидно, что военные приготовления вблизи российских границ, будь то российская граница или другая граница, подобные приготовления не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной", – заключила Захарова.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

24.05.2019 09:59
- гость -

Может стоит для начала к тому островку подпустить несколько старых мин времён Великой Отечественной войны(но с увеличенным зарядом).

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