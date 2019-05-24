Рогозин заявил, что его нельзя сравнивать с Илоном Маском

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выступая на лекции в МГУ, заявил, что его не стоит сравнивать с руководителем SpaceX Илоном Маском, пишет РБК.
Мем "Как тебе такое, Илон Маск?" стал популярен в 2018 году. Эту фразу публиковали вместе с фотографиями нелепых бытовых российских лайфхаков.
Рогозину задали вопрос, станет ли когда-нибудь популярной фраза "Как вам такое, Дмитрий Рогозин?" – по аналогии с мемом "Как тебе такое, Илон Маск?".
"Похоже, уже стала. Но мы с Маском на разных позициях. Я возглавляю государственную корпорацию, то есть фактически я как главный администратор структуры, которая отвечает за развитие космической политики. Маск – глава частной компании, успешной безусловно, но нельзя сравнивать", – ответил Рогозин.
Он подчеркнул, что его должность больше соответствует должности главы администрации NASA, нежели руководителя коммерческой фирмы. При этом Рогозин заметил, что NASA не занимается оборонной программой, а "Роскосмос" занимается всем.
"Я надеюсь, вы меня будете спрашивать, как Илона Маска, но по другим поводам", – заключил Рогозин.
В феврале Маск в Twitter по-русски ответил на очередной пост с этим вопросом "Как тебе такое, Илон Маск?". К вопросу прилагалось видео, на котором автомобиль ВАЗ-2106 двигается по улицам "задом наперед". "Хаха офигенно", – написал Маск, комментируя автомобиль, который прозвали "самоходным инфарктом".
Комментарии
Рогозин передвигается на иностранном мотоцикле
Илон Маск строит гиперлуп
так что совсем разные люди
Зарплата инженеров в НАСА - $ 11 000 в месяц
Зарплата гендиректора в НАСА - $ 15 500 в месяц
Зарплата инженеров в Роскосмосе - $ 400 в месяц
Зарплата гендиректора в Роскосмосе - $ 105 000 в месяц
Ну да, куда уж тут сравнивать.
Один занимается инновациями, у другого грешные спутники которым нечего делать на орбите. Один вложил прибыль в инновации другой пилит и пилит бюджет. Никакого сравнения!
естественно нельзя. один инженер и бизнесмен, другой филолог-популист примазавшийся к бюджетным деньгам.
боже, как он прав!
его действительно нельзя сравнивать с Маском!
вообще, даже близко не стоял.
10:31, я всегда радуюсь, когда ракеты летят в тихий океан, мне это дает надежду, что снимут этих бестолочей из руководства РК.