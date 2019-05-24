Победителя шоу "Голос. Дети" определят в прямом эфире 24 мая

24 мая в 21:30 мск в прямом эфире Первого канала пройдет спецвыпуск телешоу "Голос. Дети", в ходе которого назовут имя победителя.
В анонсе Первого канала сказано, что в программе примут участие все финалисты шоу. "Все мы – одна большая семья, мы поддерживаем друг друга, в нашей жизни есть и радости, и разочарования, но даже из самой непростой ситуации мы сможем выйти победителями", – говорится в сообщении.
"Произошедшее в шестом сезоне "Голос. Дети" должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором. Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь", – говорится в сообщении телеканала.
Что именно будет происходить в спецвыпуске, пока неизвестно. Все детали будут показаны только в прямом эфире.
Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате "накрутки", что позволило ей набрать 56,5% голосов зрителей.
После проверки, проведенной компанией Group-IB, Первый канал решил аннулировать результаты шестого сезона "Голос. Дети".
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