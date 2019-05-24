Орешкин назвал условия для роста российской экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия пока не может достичь темпов роста ВВП в 3%, так как в стране еще не сформировалась экономическая модель, которая позволит достичь подобных показателей, пишет РБК.
В первом квартале текущего года рост ВВП составил всего 0,5%, и главной причиной Орешкин назвал рост НДС при отложенных расходах бюджета и рост ключевой ставки Банка России.
По мнению Орешкина, для увеличения темпов роста надо повысить инвестиционную активность и одновременно качество инвестиций. Также необходимо путем снижения административных барьеров для бизнеса изменить деловой климат в стране. В частности, в 2019 году в корпоративное законодательство могут быть внесены несколько поправок и внедрен механизм "регуляторной гильотины".
Минэкономразвития также планирует предложить правительству проект по стимулированию качественной миграции. В прошлом году приток мигрантов снизился почти вдвое до 125 тысяч человек. Их количество не смогло компенсировать естественную убыль населения и его численность снизилась на 100 тысяч человек.
Орешкин отметил, что из-за дефицита рабочей силы необходимо постепенно отказываться от трудоемких этапов производства с маленькой добавленной стоимостью.
Еще одним благоприятным фактором для развития российской экономики, по мнению Орешкина, может стать расширение рынка на страны и объединения ЕАЭС и СНГ.
Комментарии
Ещё один знает как экономику вывести из ж.
Почему ни кто не делает? а все знают. Знахари картонные.
По настоящему поднять страну с колен можно, и понимание у власти как это сделать тоже есть, но это сопряженно с большой опасностью для личной власти нынешнего "гаранта". Ведь для привлечения инвестиций всего то и надо что:
1. Обеспечить не зависимость ветвей власти.
2. Обеспечить верховенство закона.
3. Обеспечить защиту гражданских прав и прав собственности.
3. Перейти на международные финансовые стандарты, обеспечивающие прозрачность.
Это стабилизирует экономику, ситуация станет прогнозируема и понятна. Больше инвестору и не нужно ничего. Но всё это напрямую угрожает личной власти Путина.