Житель Зонального района Алтайского края обвиняется в убийстве своего коллеги.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, убийство инкриминируют 61-летнему мужчине. По данным следствия, обвиняемый и потерпевший были наемными работниками у одного из местных жителей. Они занимались сельским хозяйством и животноводством.
"В конце апреля 2019 года в дом, где проживали работники, приехал работодатель и мужчины стали совместно распивать спиртное. После того как хозяин заснул, между работниками произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин нанес 11 ударов топором по голове своего коллеги, от которых потерпевший скончался на месте происшествия", — уточняют в СКР.
Также известно, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Своей вины мужчина не признает и утверждает, что коллегу убил работодатель. Расследование продолжается.
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