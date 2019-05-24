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Летний гардероб по доброй цене: где в Барнауле купить вещи по 49 рублей

, ИА "Амител"
25 и 26 мая 2019 года в Charity Market пройдет очередная распродажа "Все по 49!"

Наступает тепло, летнее тепло, мы скидываем с себя надоевшие пальто и куртки. Надеваем легкие платьица и туфельки. А в эти выходные первый благотворительный магазин в Барнауле Charity Market  скидывает цены до невероятно низкого уровня, чтобы вы могли без лишних затрат подготовить яркий и стильный летний гардероб.

Charity Market – особый магазин, благотворительный. Главная его задача – превратить хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезный ресурс для других людей. Те, кому не нужны какие-то вещи, приносят их в пункт приема фонда "Облака". 10% вещей с согласия дарителей выставляют на продажу. Те, кому нужны хорошие, но недорогие вещи, приходят и покупают их здесь. А средства этих людей направляются на помощь нуждающимся. Вот такой простой круговорот добра, в котором может принять участие каждый барнаулец.

 

Каждая приобретенная вещь – это не только новый элемент вашего гардероба. Это еда для голодных детей и тепло для семей, у которых нет ни угля, ни дров. Вы знаете, что ваши средства уходят на доброе дело.

Для магазина важно дать возможность каждому человеку вне зависимости от достатка одеваться хорошо и со вкусом, поэтому цены здесь не превышают 290 рублей. А в дни распродаж цены становятся просто сказочными – 49 рублей.

Очередная распродажа "Все по 49!" пройдет для вас уже в эти выходные – 25 и 26 мая.

Выкладка вещей будет происходить каждый час, чтобы одежды было достаточно всем.

Проект является социальным. Все средства, пожертвованные с доброй покупки, идут только на реализацию благотворительных программ в городе.

Адрес:
пр. Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной"
Цокольный этаж
График работы 10:00-20:00
Телефон: 8 961 231 35 05

Главный координатор проекта Charity Market – Анастасия Лапшова. Если у вас есть идея, как нам помочь быть еще лучше, позвоните по телефону: 8 961 993 98 14.

 

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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