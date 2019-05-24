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Один из главных кандидатов на пост ректора АлтГУ выбыл из предвыборной гонки

, ИА "Амител"
Алексей Тишкин не прошел собеседование в Минобрнауки
Фото: Алексей Тишкин

Фото: Алексей Тишкин

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ обнародовала решение относительно допуска кандидатов к выборам ректора Алтайского государственного университета. На сайте ведомства указано, что до финальной части борьбы за кресло ректора классического университета допущены нынешний врио Сергей Бочаров, завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра и нынешний проректор АлтГТУ, экс-министр образования края Александр Жидких. А вот завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин, по итогам собеседования, из предвыборной гонки выбыл.

Согласно выписке из протокола № 8 заседания Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ от 17 мая, опубликованной вечером 23 мая на сайте Минобрнауки РФ, кандидатура завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, профессора и бывшего проректора по научному и инновационному развитию Алексея Тишкина была рассмотрена наряду с остальными.

"Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступление Тишкина Алексея Алексеевича, аттестационная комиссия решила: 1. Признать Тишкина Алексея Алексеевича не прошедшим аттестацию", – сказано в документе.

Отметим, что Алексей Тишкин неоднократно критиковал существующее положение дел в классическом университете. Фактически, основная борьба за пост руководителя опорного вуза была развернута между Тишкиным и Бочаровым.

Напомним, что решением Ученого совета АлтГУ от 25 сентября 2018 года Сергей Землюков избран президентом вуза. Временно исполняющим обязанности ректора АлтГУ назначен директор офиса проектного управления Сергей Бочаров. Сергей Землюков, объясняя свой уход, пояснил, что пришло время молодых и перспективных управленцев.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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